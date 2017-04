Des oxydes tridimensionnels pour les batteries du futur

Figure 1: Au sein de la phase ?-Li2IrO3, l'iridium (en bleu), l'oxygène



Figure 2: Le lithium, présent dans le matériau à l'état déchargé (pristine), disparait complétement avec la charge du matériau, ce qui aboutit à la création d'une phase iridium/oxygène.

Depuis quelques années, les chercheurs ont découvert que certains matériaux d'électrodes positives bénéficiaient d'un "bonus" de capacité de stockage grâce à l'd'espèces anioniques en supplément de l'activité des cations. Cette activité n'avait jusqu'à maintenant été prouvée que pour une classe précise de, des oxydes lamellaires dotés d'une structure bidimensionnelle (en 2D), qui présentent des performances encore limitées. Des chercheurs du Laboratoirechimie du solide et(CNRS/Collège de France/UPMC), en collaboration avec d'autres équipes(1), ont observé pour la première fois cette activité dans des oxydes de structure tridimensionnelle (3D) bien plus favorable à la capacité de stockage. La richesse de la famille des oxydes tridimensionnels ouvre ainsi de nouvelles opportunités dans lade nouveaux matériaux à capacité exacerbée pour les batteries du futur. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Materials.Latrès présente dans notre société est actuellement utilisée dans les batteries rechargeables équipant les appareils électroniques de notre quotidien (smartphones, ordinateurs portables). C'est également la technologie la plus prometteuse end'applications pour véhicules électriques. Cependant, elle souffre encore de limitations, notamment en matière de durée de, de sécurité et d'autonomie.Pour améliorer les performances de ces batteries, les scientifiques testent de nouveaux matériaux d'électrodes positives (ou cathodes) qui pourraient permettre d'augmenter lad'énergie contenue dans la batterie (ou capacité), via son électrode positive qui est actuellement lefaible de la batterie. Pour cela, la voie la plus explorée par les scientifiques est l'utilisation de matériaux "Li-rich" dont la composition chimique, enrichie en, permet d'augmenter les capacités des cathodes. Ce phénomène a récemment été mis en évidence par les chercheurs du Laboratoiredu solide et énergie dans des oxydes d'iridium de structure bidimensionnelle lamellaire. Malgré leurs performances prometteuses, leur structure lamellaire est peu propice à ladu Li au cours de la décharge ce qui conduit à la destruction du. En effet, la propagation est rendue difficile par le passage d'une lamelle à l'autre.Pour contourner ce problème, les chercheurs se sont intéressés à une nouvelleoù l'iridium est structuré non plus de façon lamellaire (2D) mais tridimensionnelle (3D), qui présente cette fois une structure continue.Cette nouvelle "charpente" autorise la circulation de tous les ions lithium sans effondrement de la structure et sans dégradation du matériau. Ils ont également observé une excellente réversibilité de la circulation des ions durant les cycles de charge/décharge de la batterie.Des résultats qui permettent d'entrevoir les opportunités offertes par des nouveaux designs de matériaux d'électrodes à double capacité, à la fois anionique et cationique. Les chercheurs travaillent également sur le remplacement de l'iridium utilisé actuellement par des métaux plus abondants, comme le manganèse ou le. Une étape indispensable avant de pouvoir envisager des applications concrètes.Paul E. Pearce, Arnaud J. Perez, Gwenaelle Rousse, Mathieu Saubanère, Dmitry Batuk, Dominique Foix, Eric McCalla, Artem M. Abakumov, Gustaaf Van Tendeloo, Marie-Liesse Doublet & Jean-Marie TarasconEvidence for anionic redox activity in a tridimensional-ordered Li-rich positive electrode ?-Li2IrO3Nature Materials 27 février 2017Jean-Marie Tarascon,Christophe Cartier dit, Stéphanie Younes