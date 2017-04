LHC: opération à coeur ouvert pour CMS

Remplacement du détecteur à pixels de CMS en mars 2017. ©CERN

Laurent Charles, ingénieur électronicien à l'IPHC, pendant l'installation de l'électronique d'acquisition dont il a également coordonné le développement. ©CNRS/IPHC/Laurent Gross

Début mars, la collaboration CMS a remplacé une partie du cœur de son détecteur: son système de trajectographie à pixels au silicium. Cette amélioration compte parmi les activités les plus importantes de l'expérience dans le cadre de l'arrêt technique hivernal prolongé du LHC. En France, l'avec l'pluridisciplinaire(IPHC, CNRS/Université de Strasbourg) à Strasbourg est en première ligne pour la conception et de l'installation de l'électronique d'dede ce nouveauAu cœur de CMS siège le trajectographe de CMS, le premier des sous-détecteurs rencontrés par les particules issues des collisions de protons au centre de l'expérience. Il est conçu pour mesurer lades particules chargées. C'est un système cylindrique constitué d'un trajectographe à pistes et d'un trajectographe à pixels. Dans sa version originelle le détecteur à pixels était conçu pour un taux de collisions moins élevé que celui que le LHC produit désormais. Il a par conséquent été remplacé du 28 février au 7 mars dernier par un dispositif entièrement nouveau dans le cadre des activités de l'arrêt technique hivernal prolongé du LHC (ou EYETS). Afin d'améliorer sa précision, le nouveau détecteur à pixels bénéficie d'une couche supplémentaire (soit désormais quatre centrales et six latérales) et totalise 124 millions de pixels (contre 66 millions précédemment).Le laboratoire IPHC de Strasbourg en première ligne L'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg est maître d'œuvre de la conception et de l'installation de l'électronique d'acquisition de données du nouveau détecteur à Pixels de CMS. Lapar l'IPHC pour ces'appuie sur une infrastructure "microTCA" qui garantit une exploitation du nouveau détecteur dans des conditions optimales, tant en terme de fonctionnalité que ded'informations à enregistrer.Après une courtede calibration et d'alignement, le nouveau détecteur à pixels sera prêt à reprendre des données deau. Il permettra d'assurer une mesure inégalée des particules chargées et de leurde production et pourra soutenir la montée endu LHC prévue pour les prochaines années. L'du trajectographe (détecteurs à pistes et à pixels) sera entièrement remplacé en 2024 endu LHC haute luminosité. L'IPHC est également ende développements pour la future électronique d'acquisition.