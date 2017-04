Des nano-usines de production d'énergie renouvelable

Adsorption forte d'un anion hydroxyde (OH-) à la surface d'un feuillet de nitrure de bore hexagonal (h-BN) modélisée par une simulation quantique basée sur la théorie de la fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument. Aujourd'hui,...) densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à...) oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même couleur :) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Grâce à leurs remarquables propriétés, les matériaux bidimensionnels, comme le graphène ou le nitrure de bore, font l'objet d'intenses recherches en nanosciences. Découverte surprenante: certains présentent une réactivité inattendue vis-à-vis des espèces ioniques de l'. Dans le cadre d'une collaboration entre physiciens et chimistes, des chercheurs de l'unité PASTEUR (ENS/CNRS/UPMC) en dévoilent la raison. Extrêmement prometteurs pour leur application dans la production d', ces travaux sont publiés dans la revue J. Phys. Chem. Lett.Isolés pour la première fois en 2004, lesbidimensionnels tels que leou son analogue structural, le nitrure de(BN), sont constitués d'une seule couche d'atomes. Cette structure particulière et les propriétés associées (conductivité électrique et, souplesse, robustesse, etc.) en ont rapidement fait des matériaux d'intérêt pour la miniaturisation et le développement de nanotechnologies.Und'étude dont se sont emparés des chercheurs de l'équipe MICROMEGAS du laboratoire dede l'ENS qui ont obtenu un résultat des plus surprenants: en reliant deux réservoirs d'eau de salinitépar des nanotubes de nitrure de bore, ils observent que led'eau dans les nanotubes génère un courant de forte, associé à l'apparition d'uneà lades nanotubes. Ce phénomène dit d'sous gradients salins est à l'origine de ce qu'on appelle la "blue energy".Pour comprendre le phénomène en jeu, les physiciens ont fait appel à leurs collègues spécialistes ende surface des matériaux du laboratoire "Pasteur". Le défi: identifier l'origine microscopique de cette charge. Pour cela, une expériencea été menée à partir des deux formes ioniques de l'eau: l'hydroxyde chargé négativement (OH-) et l'ion hydronium chargé positivement (H+). Grâce à un modèle de simulation quantique, capable de reproduire le comportement des atomes et de leurs électrons, les chimistes ont reconstruit la surface du nitrure de bore et testé les liaisons qui se forment entre les atomes de cette surface et les ions OH- et H+. C'est ainsi qu'ils ont mis en évidence que la liaison la plus stable et donc la plus susceptible de se produire naturellement est celle qui relie l'de bore à l'hydroxyde (OH-). Preuve en est que la surface de nitrure de bore peut se charger négativement pardes ions hydroxydes. Un résultat, qui plus est, confirmé par la similitude de la charge globale obtenue lorsqu'on compare lede molécules qu'il est possible de greffer expérimentalement et par modélisation. Forts de ces premières, les chercheurs ont réalisé la même expérience numérique avec le graphène. Résultat inattendu: la surface de graphène ne se charge pas avec les ions OH-. Contrairement aux idées partagées par la communauté jusqu'alors, graphène et nitrure de bore se révèlent ne pas avoir un comportement chimique identique.Encore fondamentaux, ces travaux permettent d'envisager des applications concrètes et extrêmement prometteuses ; l'intensité des charges mesurées et le courant ioniquepar ces procédés en feraient de véritables nano-usines de production d'renouvelable...Benoit Grosjean, Clarisse Pean, Alessandro Siria, Lydéric Bocquet, Rodolphe Vuilleumier and Marie-Laure Bocquet.Chemisorption of Hydroxide on 2D Materials from DFT Calculations: Graphene versus Hexagonal Boron Nitride.J. Phys. Chem. Lett. 3 novembre 2016Marie-Laure Bocquet, PASTEUR -Christophe Cartier dit, Stéphanie Younes