Les nanomachines s'équipent d'une boîte de vitesse contrôlée par la lumière

Représentation artistique d'une nanomachine associant des unités motrices (rouges et bleues) et des unités de débrayage (vertes et violettes) et liées par des unités de transmission (chaines polymères représentées sous forme de fils).

Les deux types d'unités tournent en sens opposés sous l'action de deux flux lumière matériau enroulement boîte de vitesse véhicule

© Gad Fuks / Nicolas Giuseppone / Mathieu Lejeune/ Woverwolf/Shutterstock.com

Mises à l'honneur par le prix Nobel de chimie 2016, les nanomachines fournissent un travail mécanique aux plus petites échelles. À ces dimensions, les moteurs moléculaires ne peuvent cependant produire ce travail que dans un seul sens. Des chercheurs de l'Charles Sadron du, menés par Nicolas Giuseppone, professeur à l', en collaboration avec le Laboratoire de mathématiques d'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud), sont parvenus à développer des machines moléculaires plus complexes capables de fournir un travail dans un, puis dans l'autre. L'peut même être précisément contrôlé à la manière d'une boîte de vitesses. Cette étude est publiée dans Nature Nanotechnology le 20 mars 2017.Les moteurs moléculaires peuvent produire un mouvementcyclique grâce à une source d'externe, par exemple chimique ou lumineuse, combinée au mouvement brownien (mouvement désordonné et aléatoire des molécules environnantes). Le nanomoteur est ainsi soumis à des chocs moléculaires de toute part, qui compliquent la production d'un travail mécanique orienté et donc utile. Les premiers moteurs moléculaires des années 2000 utilisent le principe du "?cliquet brownien?" qui, à la manière d'un cran sur unedentée empêchant le mécanisme de repartir en arrière, va biaiser le mouvement brownien afin que lene fonctionne que dans une seule direction. Cela permet de fournir un travail exploitable, mais interdit cependant de changer son sens.L'équipe de chercheurs s'est donc mise en quête d'une solution pour inverser ce mouvement. Ils ont pour cela relié des moteurs à des modulateurs moléculaires (unités de débrayage), par le biais de chaînes de polymères (unités de transmission). Una aussi été établi pour comprendre le comportement de ceSousultraviolette, les moteurs vont tourner alors que les modulateurs restent immobiles. Les chaînes de polymère vont donc s'enrouler sur elles-mêmes, et se contracter à la manière d'un élastique qui raccourcit auet à mesure qu'on le torsade. Le phénomène s'observe à l'échelle macroscopique: ces molécules forment un matériau qui se contracte.Lorsque les molécules sont soumises à une lumière dans le, les moteurs s'arrêtent et les modulateurs sont activés. L'stockée dans les chaînes de polymères entraîne alors une rotation des modulateurs dans le sensdu mouvement originel et le matériau s'étend.De manière encore plus spectaculaire, les chercheurs ont pu montrer que le taux et ladu travail produit peuvent être finement régulés grâce à des combinaisons de lumières UV et visibles, comme une boîte de vitesse fonctionnant par modulation deentre moteurs et modulateurs. L'équipe tente désormais de tirer parti de cette étude pour la mise en œuvre de dispositifs photomécaniques, capables de fournir un travail mécanique contrôlé par la lumière.Ces travaux ont bénéficié du soutien financier de l'ERC et de l'ANR.