De nouveaux pouvoirs pour protéger les consommateurs contre les escroqueries en ligne

E-commerce, nouvelles règles de protection des consommateurs

fermeture (Le terme fermeture renvoie à :)

internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins...)

rapporteur (Un rapporteur (ou rapporteur d'angle) est un outil utilisé en géométrie pour mesurer des angles et pour construire des figures. Les rapporteurs utilisés par les élèves sont la plupart du temps...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis,...)

Ford (Ford Motor Company, généralement appelée simplement Ford, est un constructeur automobile américain.)

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière peut fortement varier suivant les régions et les époques. Entre les...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un élément y tel que x·y = y·x...)

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou professionnel (affaires). Le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, au cours du XXe siècle...)

De nouveaux pouvoirs pour protéger les consommateurs contre les escroqueries en ligne

heures (L'heure est une unité de mesure :)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

Des garanties de fermeture

suspension ( Le fait de suspendre des particules En chimie, la suspension désigne une dispersion de particule. En géomorphologie, la suspension est un mode de transport des sédiments. Le...)

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web...)

Compensation des consommateurs pour les infractions passées

délai (Un délai est d'après le Wiktionnaire, « un temps accordé pour faire une chose, ou à l’expiration duquel on sera tenu de...)

Lutte contre les violations généralisées

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

Prochaines étapes

négociation (La négociation est la recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs (on ne négocie pas avec soi-même, on délibère), dans un temps limité. Cette recherche...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Les autorités nationales obtiendraient un ensemble de nouveaux pouvoirs pour vérifier si des sites d'e-commerce bloquent géographiquement des consommateurs, pour traquer des commerçants déloyaux, ou même, selon des garanties introduites par les députés, pour ordonner lade siteshébergeant des escroqueries, selon unde règles approuvé mardi en commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.Conformément au projet législatif, les autorités denationales devront disposer d'unde pouvoirs pour détecter et mettre un terme aux violations des droits des consommateurs en ligne dans l'UE."Ce règlement a le potentiel de renforcer de façon significative la coopération transfrontalière entre les autorités dans le domaine de l'application des lois liées à la protection des consommateurs. Étant donné que les commerçants opèrent de plus en plus sur l'ensemble du marché intérieur, nous avonsde mécanismes efficaces pour régler les problèmes qui pourraient survenir", a déclaré lede la commission du marché intérieur, Olga Sehnalová (S&D, CZ)."La pierre angulaire des règles révisées s'articuled'un ensemble de pouvoirs d'enquête et d'application de la loi pour les autorités compétentes dans tous les États membres, avec un recours possible pour les consommateurs. Nous demandons aussi une plus grande implication de toutes les entités ayant un intérêt légitime dans la protection des consommateurs, en particulier les organisations de consommateurs, dans la lutte contre les infractions", a-t-elle ajouté.Vicky(ECR, UK), présidente de la commission du marché intérieur, a déclaré: "Le rapport représente une avancée majeure pour les consommateurs de l'UE. Les fraudeurs ne s'arrêtent pas à la. L'un des problèmes est que les escroqueries apparaissent dans un, puis réapparaissent dans un autre. Il est important de s'assurer que les autorités peuvent garder uned'avance sur les escrocs et non l'".Un filtrage effectué en 2014 a révélé que 37% des sites d'e-commerce et sites de réservation pour des services de, de divertissement, d'habillement, de produits électroniques et de crédit à la consommation contrevenaient aux lois européennes sur la consommation, selon la Commission européenne.Le projet de règles vise à combler les lacunes juridiques dues au fait que les pouvoirs d'exécution diffèrent d'un pays de l'UE à l'autre. Aujourd'hui, certaines autorités chargées de l'application de la loi dans l'UE ne peuvent pas poursuivre les commerçants pour des infractions antérieures, telles que des publicités trompeuses qui n'ont été disponibles que pendant quelquesou quelques. Ces autorités ne sont pas non plus capables de suivre lesfinanciers pour identifier ceux qui sont à l'origine de telles violations. En outre, certaines autorités ne peuvent prendre des mesures pour supprimer des sites internet contenant des escroqueries avant la fin de l'enquête.Les règles proposées exigeraient des autorités nationales des États membres de disposer d'un certainde pouvoirs d'enquête et d'exécution, par exemple pour demander des informations aux bureaux d'enregistrement des noms de domaine et aux banques pour les aider à détecter les commerçants déloyaux; pour acheter, inspecter et analyser parinverse des biens ou des services comme des achats tests, y compris sous une fausse identité; et pour ordonner à un prestataire de services de supprimer du contenu, suspendre ou fermer des sites internet qui hébergent des escroqueries.Les députés ont inclus des garanties pour permettre aux autorités nationales d'ordonner lad'un, à titre provisoire, uniquement "lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de prévenir le risque d'atteinte grave et irréparable aux intérêts collectifs des consommateurs".Si, après une demande de l'autorité compétente, il n'y a pas de "réaction efficace" du commerçant pour mettre fin à l'infraction, un fournisseur de services d'hébergement pourrait se voir ordonner en dernier ressort de "supprimer le contenu ou de fermer le site internet, le service ou le compte".Les députés ont convenu que ledurant lequel les autorités nationales imposent des sanctions, ordonnent à un commerçant de dédommager des consommateurs, et ordonnent la restitution des bénéfices obtenus à la suite d'infractions, devrait être fixé à cinq ans.Les autorités nationales et la Commission européenne coordonneront des actions communes pour mettre fin aux "infractions de grande ampleur deeuropéenne". Les députés les définissent comme étant celles qui nuisent "aux intérêts collectifs des consommateurs dans une majorité d'États membres représentant au moins une majorité de la population de l'Union" (la Commission avait proposé un seuil plus élevé, des trois quarts des États membres, représentant ensemble au moins les trois quarts de la population de l'UE). Les députés ont clarifié les règles de lancement des actions coordonnées et le rôle de la Commission européenne dans ce processus.Les organisations de consommateurs et les associations de commerçants devraient être autorisées à participer au "mécanisme d'alerte" pour notifier des soupçons raisonnables, car elles pourraient avoir connaissance d'éventuelles infractions plus tôt que les autorités, estiment les députés.Par 33 voix en faveur, deux voix contre et une abstention, la commission a donné à son équipe de, dirigée par Mme Sehnalová, un mandat pour débuter des négociations tripartites (trilogues) avec le Conseil et la Commission, ende parvenir à un accord sur la législation finale