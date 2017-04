Observation de Beta Pictoris depuis l'Antarctique

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la...)

automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la modélisation, de l'analyse, de la commande et, de la régulation des systèmes dynamiques. Elle a pour fondements théoriques les mathématiques, la théorie...)

continent (Le mot continent vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens terra, les « terres continues ». Au sens propre, ce terme désigne une vaste étendue continue de...)

Antarctique (L'Antarctique (prononcé [ɑ̃.taʁk.tik] Écouter) est le continent le plus méridional de la Terre. Situé au pôle Sud, il est entouré de l'océan Austral (ou océan...)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)



Premières courbes de lumière de l'étoile ? Pic obtenues par le télescope ASTEP depuis l'Antarctique les 5, 6 et 7 mars 2017. Les courbes montrent clairement les oscillations de l'étoile. Crédits: ASTEP

disque protoplanétaire (Les étoiles se forment à partir d'un nuage de gaz et de poussières dont la partie centrale s'effondre sur elle-même. Puis, à l'intérieur de la nébuleuse résiduelle, la matière se condense éventuellement en un...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent autour...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis,...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur...)

université de Berkeley (L'université de Californie, Berkeley (encore appelée UCB, Cal, Berkeley, ou UC Berkeley) est le premier campus de l'Université de Californie. Il est...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la...)

étoile variable (Une étoile variable est une étoile dont la luminosité varie.)

Avec l'arrivée de la nuit en Antarctique, les observations de l'étoile ? Pic avec le télescope ASTEP viennent de débuter. Il s'agit d'observer un système d'une étoile très jeune et de sa planète géante, de tenter de découvrir des lunes ou des anneaux et au-delà, de résoudre un mystère: La variation de brillance de l'observée en 1981 était-elle due au passage de ladevant son étoile ? Pour la première fois, dans le cadre d'une collaboration internationale, unva pointer cette étoile célèbre en continu, depuis mars jusque septembre 2017. Ceci n'est possible que parce que ce télescopeest localisé au milieu du, et qu'il bénéficie d'une nuit presque continue lors de l'. Les premières courbes dede ? Pic sont très prometteuses.L'étoile ? Pic est célèbre: c'est la première étoile pour laquelle on a pu imager unen 1984. C'est ausside cette étoile que l'on a déduit pour la première fois la présence d'"exocomètes". En 2008, une planète a été découverte à environ 8 unités astronomiques de son étoile (à peu près la distance de Saturne au Soleil). L'étude de cette planète, ? Pic b, et dude poussière autour de l'étoile, est une source d'information unique pour comprendre ces systèmes très jeunes et la formation des planètes. Comme en 1981, la planète va repasser devant son étoile entre avril 2017 et janvier 2018. Cette opportunité ne se reproduira pas avant 18 ou 36 années. La détection d'un transit (la planète passant exactement devant l'étoile) serait une révolution dans le domaine car elle permettrait pour la premiere fois d'avoir toutes les caractéristiques physiques d'unequ'on peut imager directement. Elle permettrait aussi d'observer des anneaux, un disque autour de l'étoile et/ou des lunes, ce qui n'a encore jamais été fait ! Or, entre avril et septembre 2017, seuls les télescopes en Antarctique sont bien placés pour observer ? Pic.Grâce au soutien de l'polaire Paul Emile Victor (IPEV), l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Côte d'Azur et le Laboratoire Lagrange (CNRS/OCA/Université Nice Sophia Antipolis) disposent d'un télescope automatisé capable d'observer cette étoile en continu depuis la station Concordia en Antarctique. Cette station gérée par les instituts polaires italien et français est une base permanente: elle est habitée aussi l'hiver, ce qui permet un suivi des instruments. ASTEP est un télescope automatisé de 40cm de. Il est capable d'observer dans les conditions difficiles de l'Antarctique: des températures qui ont atteint -65°C et qui pourront descendre jusque -80°C au coeur de l'hiver austral. Ce télescope, qui a fonctionné avec succès de 2010 à 2014 a été réinstallé à Concordia fin 2016, motivé par une collaboration internationale incluant l'Université de Grenoble et l'(USA). Les premières courbes de lumière viennent de nous parvenir. Elles sont d'excellente qualité. Bien que nous n'ayons que quelquesd', nous pouvons déjà voir que ? Pic est en fait une. Son suivi en continu sera riche en enseignements. L'aventure commence !