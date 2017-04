Décryptage du génome de la toute première plante à fleur



© Techno-Science.net

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

génomique (La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d'un organisme, d'un organe, d'un cancer, etc. à l'échelle du génome, et non plus limitée à celle...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une...)

Nature Genetics (Nature Genetics, est une revue scientifique britannique spécialisée dans tous les aspects de la recherche en génétique, de la génétique moléculaire fondamentale aux modèles physiopathologiques...)

stress (Le stress (« contrainte » en anglais), ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des contraintes environnementales. Dans le langage courant, on parle de...)

Exploiter le déluge de données génomiques des dernières décennies

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

biomasse ( En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière (masse) de toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu naturel donné. Dans le...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse...)

organisation (Une organisation est)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

riz (Le riz est une céréale de la famille des Poacées ou Graminées, cultivée dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes pour...)

maïs (Le maïs (aussi appelé blé d’Inde au Canada) est une plante tropicale herbacée annuelle de la famille des Poacées, largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en...)

vigne (Les vignes sont des lianes de la famille des Vitaceae. Ce sont des plantes du genre Vitis largement cultivées pour leur fruit en grappes, le...)

peuplier (Les peupliers sont des arbres du genre Populus de la famille des Salicacées.)

soja (Le soja, ou soya, est une plante grimpante de la famille des Fabacées, du genre Glycine (à ne pas confondre avec la glycine, Wisteria sp.), proche du haricot,...)

pêcher (Le pêcher (Prunus persica (L.) Batsch) est une espèce d'arbre fruitier de la famille des Rosaceae, cultivée pour son fruit comestible, la pêche.)

pommier (Les pommiers sont un genre (Nom scientifique : Malus) de la famille des Rosacées. Ce genre, aux origines asiatiques, comprend une quarantaine d'espèces d'arbres ou d'arbustes dont la plus...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce...)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le...)

Reconstruire l'ancêtre des plantes modernes pour comprendre leur évolution

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

vitesse (On distingue :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Elucider les mécanismes de l'adaptation des plantes modernes aux contraintes

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé...)

blé (« Blé » est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre Triticum. Ce sont des...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles grecques...)

Faciliter le transfert des connaissances entre espèces végétales modernes

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)



Illustration: INRA

Référence publication:

Pont (Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d'eau, voie de communication, vallée, etc.) en passant par-dessus cette...)

Genetics (Genetics (à ne pas confondre avec le Journal of Genetics) est une revue scientifique américaine de génétique, fondée par George Harrison Shull en 1916. Elle est publiée une fois par mois en anglais...)

Contact scientifique:

Génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation...)

Département associé:

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences...)

Centre associé:

En comparant la séquence d'ADN de plus de 35 génomes de plantes, les chercheurs de l'Inra ont reconstruit le génome ancestral de la première plante à fleurs, constitué de 15 chromosomes porteurs de plus de 20 000 gènes et datant de 214 millions d'années, une origine plus ancienne que celle supposée par les plus vieux fossiles de plantes connus à ce. L'apparition de copies surnuméraires de gènes ancestraux ainsi que la réorganisation des chromosomes ancestraux, au cours de l'évolution, aune plasticitéà l'origine de nouvelles espèces végétales ainsi qu'à leur adaptation à l'changeant. Publiés dans, ces travaux visent in fine à améliorer, chez des espèces aux génomes complexes, des caractéristiques agronomiques telles que le rendement, la qualité ou la tolérance auxLes plantes constituent la composantede notre environnement et génèrent l'essentiel de laprésente à lade la. Lade données génomiques acquises ces 20 dernières années a permis d'améliorer considérablement la compréhension de l'et de lades génomes des plantes à fleurs. Ces dernières, appelées aussi angiospermes, sont constituées de deux grandes familles, les monocotylédones (céréales) et les dicotylédones (légumineuses, crucifères, arbres fruitiers...). Dans le cadre de cette étude, les chercheurs de l'Inra ont analysé 37 génomes de plantes:, sorgho, brome,, arabette,, papaye,.... Ces différents génomes ont des structures très diverses, de 20 000 à 40 000 gènes, unde chromosomes allant de 5 à plus de 20, des tailles de quelques centaines à plusieurs milliers de mégabases... Toutes ces espèces dérivent d'uneancestrale commune, mais quelle est la structure dufondateur et permet-il d'élucider les mécanismes qui ont participé à une telle diversité de génomes modernes ?Les chercheurs de l'Inra ont modélisé le génome de l'ancêtre disparu (on parle de paléogénomique) des plantes à fleurs et ont montré qu'elles dérivent d'un ancêtre constitué de 15 chromosomes porteurs de plus de 20 000 gènes fondateurs communs à toutes les espèces. Ces gènes fondateurs codent pour des fonctions biologiques de 'base' (notamment impliquées dans le développement et l'de la plante). Il existe aussi des gènes spécifiques de chaque espèce qui sont engagés dans des fonctions plus 'spécialisées' (c'est-à-dire la régulation de processus biologiques complexes). Au cours de l'évolution, les chromosomes ancestraux ont été remaniés et ont fusionnés entre eux pour donner naissance à de nouvelles espèces aux génomes distincts. Ainsi, les génomes de plantes modernes apparaissent comme une mosaïque de chromosomes ancestraux réarrangés. Toutefois, les espèces, mais aussi les gènes ou même les chromosomes d'une même espèce, n'ont pas évolués à la même, de telle sorte que des compartiments génomiques de certaines espèces apparaissent plus stables que d'autres au cours duAu-delà des réarrangements des chromosomes ancestraux, les scientifiques ont montré que le doublement du contenu chromosomique (on parle de polyploïdie) a également joué un rôle majeur dans l'd'une plasticité génomique au cours de l'évolution. En effet, la majorité des plantes, y compris celles cultivées à l'actuelle, a connu des évènements de duplication du génome assez récemment (c'est-à-dire quelques milliers ou millions d'années pour le, maïs, le soja, le pommier, le peuplier, la moutarde...). D'autres ont conservé des "vestiges" d'événements de duplication plus anciens (c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'années pour le riz, le brome, la vigne, la papaye, le sorgho...). Ces duplications ontdes copies surnuméraires de gènes qui se sont alors spécialisées permettant aux plantes d'acquérir de nouvelles fonctions biologiques au cours du temps et permettant notamment une meilleure adaptation aux contraintes. Cette extrême variabilité et plasticité des gènes issus des duplications constituent toujours à l'heure actuelle, un atout majeur, permettant aux plantes de s'adapter en permanence aux conditions environnementales changeantes.Enfin, dudede laappliquée, ces travaux permettent d'identifier avec précision les régions qui portent des gènes ayant une origine commune aupar exemple des génomes de riz, maïs, sorgho, blé, brome, vigne, arabette, peuplier, papaye, luzerne, soja, pommier... Les informations connues sur la fonction biologique des gènes chez une de ces espèces permettent d'interpréter plus facilement la fonction de ces mêmes gènes chez les autres espèces apparentées. On peut donc rechercher de façon plus efficace les gènes impliqués dans les caractères d'intérêt agronomique chez une espèce et d'en étudier la fonction potentielle chez les autres espèces facilitant ainsi l'amélioration variétale (on parle de recherche translationnelle).Murat F, Armero A,C, Klopp C, Salse J. Reconstructing the genome of the most recent common ancestor of flowering plants. Nature; en ligne le 13 mars 2017. Doi: 10.1038/ng.3813.Jérôme Salse - Unité ", Diversité et Ecophysiologie des Céréales" (Inra,de Clermont-Ferrand)