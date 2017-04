Première découverte de l'oiseau géant crétacé Gargantuavis dans la Péninsule ibérique

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept flou dont il...)

Afrique (D’une superficie de 30 221 532 km2 en incluant les îles, l’Afrique est un continent couvrant 6 % de la surface terrestre et 20,3 % de...)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas...)

fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement « qui est fouillé ») est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage d'un animal ou d'un...)

oiseau (Un oiseau (ou classe des Aves) est un animal tétrapode appartenant à l'embranchement des vertébrés. S'il existe près de 10 000 espèces d'oiseaux, très...)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer. Son étymologie latine, insula, a donné l'adjectif « insulaire » ; on dit aussi « îlien ».)



Carrière de Laño / Crédits: Xabier Pereda-Suberbiola

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Town (La classe de croiseurs légers britanniques Town (ville en anglais), fut produite juste avant et pendant la Première Guerre mondiale pour la Royal Navy et la Royal Australian Navy. Ils...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien,...)

Histoire Naturelle (La démarche d'observation et de description systématique de la nature commence dès l'Antiquité avec Théophraste, Antigonios de Karystos et Pline l'Ancien. Le terme d’histoire naturelle a...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...)

Nord-Ouest (Le nord-ouest est la direction entre les points cardinaux nord et ouest. Le nord-ouest est opposé au sud-est.)

vertébrés (Les vertébrés forment un sous-embranchement du règne animal. Ce taxon, qui dans sa version moderne exclut les myxines, est considéré comme monophylétique. Il appartient à l'embranchement des...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent...)

autruche (Autruche est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à une espèce d'oiseaux qui constitue le genre Struthio, de la famille des Struthionidae (ordre des...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

vertèbre (Les vertèbres sont les os constituant la colonne vertébrale chez les animaux vertébrés.)

anatomie (L'anatomie (provenant du nom grec ἀνατομία anatomia, provenant du verbe...)



Nouveau synsacrum de Gargantuavis de Laño (numéro du spécimen: MCNA 2583) A. Vue latérale droite. B. Vue ventrale. C. Vue craniale. D. Vue latérale gauche. E. Vue dorsale Abréviations anatomiques: cs: canalis synsacri ; css: crista spinosa synsacri ; fp: foramen pneumatique ; il: ilia ; pt: processus transversus ; s: synsacrum ; z: prézygapophyse de la première vertèbre synsacrée/ Crédits: Carmelo Corral, 2017

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par...)

archipel (Un archipel est un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres. La proximité se double le plus souvent d'une origine géologique commune.)

continent (Le mot continent vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens terra, les « terres continues ». Au sens...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

Nouvelle-Zélande (La Nouvelle-Zélande est un pays de l'Océanie, au Sud-Ouest de l'océan Pacifique, constitué de deux îles principales (l'île du...)

Madagascar (Madagascar (Madagasikara en malgache), ou la République de Madagascar (Repoblikan'i Madagasikara en malgache) pour les usages officiels, est un État indépendant situé dans la partie occidentale de...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire...)

Gargantuavis philoinos est un oiseau terrestre géant initialement décrit à partir de différents éléments osseux découverts dans des sédiments du Crétacé supérieur dans le Sud de la France. Un fossile découvert dans le gisement Campanien supérieur (Crétacé supérieur) de Laño, dans lede l'Espagne, encomparable aux spécimens découverts en France, constitue le premier spécimen rattaché à cettedécouvert hors de France. Cette découverte, due à un groupe de chercheurs basés endu, en France et auBasque espagnol, augmente la diversité de l'assemblagede Laño et l'aire de répartition de cetencore mal connu, qui vivait sur l'Ibéro-Armoricaine, incluant une partie de la France et la péninsule Ibérique, au Crétacé supérieur.La présence dans le Crétacé de la Péninsule ibérique d'un oiseau géant incapable de voler, Gargantuavis philoinos, jusqu'ici connu exclusivement dans des sites paléontologiques du Sud de la France, a été mise en évidence par un groupe de chercheurs de l'de Cape, du CNRS/Ecole Normale Supérieure de, du Musée d'd'Alava (Vitoria/Gasteiz) et de l'Université du Pays Basque (Bilbao). Le fossile ayant permis cette identification est un synsacrum, os composé de plusieurs vertèbres soudées entre elles sur lesquelles s'insèrent les éléments du bassin. Ce spécimen a été découvert dans les années 1990 lors de fouilles paléontologiques réalisées par l'Université du Pays Basque (Bilbao), le Musée des Sciences naturelles de la province d'Alava (Vitoria/Gasteiz) et lesur le site de Laño, à la limite des provinces de Burgos et d'Alava, dans lede l'Espagne. Ce site a livré de très nombreux fossiles appartenant à des groupes zoologiques divers (poissons, amphibiens, lézards, serpents, tortues, dinosaures, ptérosaures, mammifères...), qui constituent un des plus riches assemblages dedu Crétacé supérieur continental d'. Des études magnétostratigraphiques ont montré qu'il se place à la partie la plus élevée de l'étage Campanien, et date donc d'environ 72 millions d'années. Les affinités zoologiques du synsacrum de Laño sont demeurées incertaines jusqu'à ce que les chercheurs impliqués dans cette étude le comparent à des spécimens similaires découverts dans plusieurs gisements d'âge similaire du Sud de la France, situés dans l'Aude, l'Hérault et le Var. Les profondes ressemblances relevées entre le fossile de Laño et ceux trouvés en France montrent clairement qu'il doit être attribué à Gargantuavis philoinos, le plus gros oiseau actuellement connu au Crétacé, décrit pour la première fois en 1998. De la taille d'un émeu ou d'une petite, Gargantuavis philoinos était certainement trop lourd pour pouvoir voler. Il s'agit d'un oiseau relativement archaïque, mais néanmoins apparemment proche de la souche des oiseaux modernes. Il n'est encore connu que par unlimité d'ossements (synsacrums, éléments du bassin,cervicale, fémurs), et beaucoup d'aspects de sondemeurent inconnus (notamment, on ne sait rien de son crâne). Tout nouveau spécimen de cet oiseau vraiment rare est donc important.Le fossile trouvé à Laño, en montrant que Gargantuavis philoinos était présent dans la Péninsule ibérique, étend de façon significative sa distribution géographique. Il montre que cet oiseau géant était largement distribué sur ce que l'on appelle l'île Ibéro-Armoricaine, uneémergée qui comprenait une grande partie de la Péninsule ibérique et de la France actuelles, à une époque où l'Europe était uncomposé de plusieurs îles et non ununique. Il constitue donc un des éléments d'une faune variée et bien individualisée, connue dans de nombreux sites en France et en Espagne, qui s'estsur cette île au Crétacé supérieur. D'autres faunes insulaires ont évolué sur d'autres îles de l'archipel européen, comme le montrent des fossiles trouvés notamment en Autriche, en Hongrie et en Roumanie. Si ces divers assemblages fauniques montrent entre eux certaines ressemblances, il existe aussi des différences significatives. Gargantuavis philoinos n'a jamais été signalé sur les autres îles européennes du Crétacé supérieur, et il semble avoir été endémique de l'île Ibéro-Armoricaine.Les recherches en cours sur Gargantuavis philoinos visent notamment à mieux comprendre quelle était la place de cet oiseau dans l'écosystème insulaire dont il faisait partie. De grands oiseaux non volants, tels que les moas deou les Aepyornis de, ont évolué à plusieurs reprises sur des îles qui avaient pour particularité de ne pas posséder de prédateurs terrestres capables de s'attaquer à ces oiseaux. Comme le montre notamment la riche faune trouvée à Laño, qui comprend plusieurs espèces de dinosaures carnivores, ce n'est pas dans un tel type d'écosystème que vivait Gargantuavis philoinos. Seule une meilleure connaissance de saet de son écologie pourra permettre de comprendre les adaptations qui lui ont permis de se développer dans les conditions particulières de l'île Ibéro-Armoricaine.