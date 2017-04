Les découvertes biomédicales rapportées par la presse sont-elles fiables ?

Figure 1: Exemple d'une étude initiale invalidée par les études ultérieures. Il s'agit du taux de transporteur de la dopamine chez les patients souffrant du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. La presse grand public n'a couvert que l'étude initiale et n'a jamais informé le public de son invalidation. La méta-analyse prend en compte l' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...) données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

© François Gonon

La recherche scientifique est un processus cumulatif évoluant d'une première étude incertaine vers un consensus stable au fur et à mesure des études sur une même question. Malheureusement, la presse couvre préférentiellement les études initiales et n'informe quasiment jamais le public lorsque elles sont invalidées, ce qui est pourtant le cas le plus fréquent. C'est ce que montrent Estelle Dumas-Mallet au Centre Emile Durkheim et ses collaborateurs à l'des maladies neurodégénératives, en analysant la couverture médiatique de 4723 études associant unavec une. Cette étude est parue le 21 février 2017 dans la revueLa "crise de la" de labiomédicale préoccupe la communautédepuis le début des années 1990. En particulier, les résultats d'études initiales, que ce soit dans le cadre d'études pré-cliniques, d'essais cliniques ou d'études d'association sont souvent invalidés par les études ultérieures (Dumas-Mallet et al. PLoS ONE, 2016, 6: e0158064). Ceci n'est pas choquant dudede la connaissance scientifique, mais pose problème concernant la médiatisation des recherches.Les chercheurs ont analysé la couverture médiatique de 4723 études d'association entre différents facteurs de risque (génétiques, environnementaux, épidémiologiques) pour trois domaines de la recherche biomédicale, la(Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité,et dépression), la(maladies d'Alzheimer et de Parkinson, épilepsie eten plaque) et 4 maladies somatiques (cancer du, glaucome,et polyarthrite rhumatoïde). Ces études ont été classifiées en 2 catégories: les études concernant l'influence du "mode de", sur lequel un sujet peut agir (comme par exemple fumer) et les autres études. Ces publications scientifiques avaient été préalablement sélectionnées en compilant les résultats de 306 méta-analyses. La reproductibilité de chaque étude a donc pu être évaluée en comparant leur résultat avec celui de la méta-analyse correspondante. Laa été utilisée pour déterminer quelles études scientifiques avaient été couvertes par la presse anglo-saxonne.Les chercheurs ont identifié 156 études (3,3%) relayées par 1475 articles de presse. Cette analyse montre que lapour une étude d'être couverte par la presse augmente largement avec le facteur d'impact, autrement dit le prestige du journal scientifique dans lequel l'étude est publiée. La presse couvre de manière égale les études initiales ou ultérieures sur "le mode de vie". Par contre, pour les autres études, les journalistes couvrent plus fréquemment les études initiales (13,1%) que les études ultérieures (1,2%). Les journaux ne couvrent jamais les études initiales rapportant un résultat nul et rarement les études ultérieures négatives. Parmi les 156 études couvertes, seulement 48,7% ont été validées par les méta-analyses correspondantes. En particulier, le taux de validation des études initiales ne se rapportant pas au "mode de vie" est bien inférieur (33,3%) à celui des études subséquentes (64%) ou des études sur le "mode de vie" (49%). Finalement, alors que 234 articles de presse avaient été consacrés à la couverture de 35 études initiales qui ont été par la suite invalidées, seulement 4 articles de presse se sont fait l'écho d'une étude ultérieure négative et ont mentionné la réfutation de l'étude initiale.Cette étude montre que: 1) les journalistes couvrent préférentiellement les études initiales bien qu'elles soient souvent invalidées par les méta-analyses et 2) ils n'informent que rarement le public de ces réfutations. Il semblerait donc que les journalistes n'ont pas conscience ou choisissent d'ignorer l'incertitude inhérente aux résultats initiaux. Les chercheurs ont sans doute une part de responsabilité: lors de leurs échanges avec les journalistes pensent-ils bien à préciser le caractère incertain d'une étude initiale ?