Visualiser l'explosion d'une goutte d'eau

© PMMH

Si vous versez une petite goutte d'eau colorée et d'alcool sur un bain d'huile, elle éclate en une impressionnante myriade de gouttelettes. Des chercheurs du laboratoire deetdes milieux hétérogènes ont expliqué le phénomène par une brusque déstabilisation à lade la goutte. Ces travaux sont publiés dans la revue Physical Review Letters.Posées sur un bain d'huile, les gouttes d'eau restent sous la forme de lentilles. Si l'on utilise à la place und'eau, d'alcool et d'encre, ces gouttes s'étalent et leur pourtour se déstabilise. De nombreuses petites pointes se forment et libèrent des gouttelettes de mélange, que l'on visualise grâce à l'encre. Si ce phénomène spectaculaire était connu depuis plusieurs années, il vient tout juste d'être expliqué par des chercheurs du laboratoire de Physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH, CNRS/ESPCI Paris/Université Pierre et Marie Curie/UniversitéDiderot). L'ajout d'alcool sur la goutte forme une émulsion, c'est-à-dire unede gouttelettes dans un autre. Comme les bords extérieurs de la goutte sont plus minces que le centre bombé, l'alcool s'y épuise en premier par, ce qui provoque un gradient d'de surface. Un écoulement centrifuge, facilité par le bain d'huile, entraîne alors vers l'extérieur le mélange du centre de la goutte, plus concentré en alcool. Ce liquide s'accumule à la périphérie et forme un bourrelet qui finit par se déstabiliser.Celui-ci libère sans discontinuer des myriades de gouttelettes, entraînées par l'écoulement de l'huile sous la goutte. La majeure partie de l'alcool s'évapore après quelques secondes, le mélange ne mouille alors plus l'huile et le phénomènes'arrête. De la goutte mère, il reste des millions de gouttelettes qui errent lentement à la surface et tendent à s'agglomérer. Une meilleure compréhension de ce phénomène pourrait s'appliquer au traitement des eaux polluées. Certains produits sont en effet plus faciles à nettoyer quand ils sont dispersés. À l', garder deshomogènes après évaporation d'un solvant aiderait à stabiliser des films de solutions complexes.Marangoni Bursting: Evaporation-Induced Emulsification of Binary Mixtures on a Liquid LayerL. Keiser, H. Bense, P. Colinet, J. Bico, and E. ReyssatPhys. Rev. Lett. 118 (2017)Etienne Reyssat - PMMH