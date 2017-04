Le diamant noir double le rendement de la concentration solaire



Dans le cadre duPROME3THE2US2 (Production method of electrical energy by enhanced thermal electron emission by the use of superior semiconductors), financé par l'UE, des chercheurs ont mis auun nouveau concept pour la génération d'combinant la photogénération traditionnelle et les mécanismes d'Ce processus combiné s'appelle l'émission thermoïonique renforcée par(PETE) et repose sur l'émission thermoïonique d'électrons. Les électrons sont excités par les photons intégrés auà de fortes températures. PETE peut donc être utilisé comme complément à hautepour augmenter le rendement des dispositifs thermiques solaires.Les chercheurs ont mis au point une nouvelle structure de conversion encapable de convertir efficacement les rayons solaires en. Le système se compose d'uneabsorbant les rayons, qui exploite levisible pour une production photo-électronique directe, ainsi que les rayons infrarouges pour la. Il répartit dès lors le processus d'émission dans le PETEet les émissions externes dans le. Un écart spécifique entre les électrodes sépare la cathode d'uneà faible travail d'extraction. Le travail d'extraction représente l'nécessaire pour qu'unquitte un solide. Pour l'anode, il doit être inférieur à celui de la cathode afin de maximiser leélectronique et donc le rendement de la conversion.L'équipe a utilisé lenoir dans l'électrode de la cathode. Cerésiste à de fortes températures et émet efficacement des électronsen absorbant des photons à des températures allant jusqu'à 1 000°C. Par ailleurs, l'équipe a ajouté des impuretés au diamant noir afin d'en améliorer les performances.PROME3THE2US2 a contribué à la réalisation d'un système de conversion solaire très efficace, à même de répondre aux besoins duend'énergie. Grâce à des structures en semi-conducteur novatrices et au diamant noir, lapeut doubler les limites de rendement de la plupart des installations photovoltaïques actuelles. Par ailleurs, ce matériau bon marché peut aussi être exploité dans d'autres applications électroniques au-delà de la technologie solaire.Pour plus d'information voir: projet PROME3THE2US2 CORDIS-Europa