L'implantation du vent solaire sur les premières poussières, source d'éléments volatils pour la Terre

vent solaire (Le vent solaire est un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. Pour les étoiles autres que le Soleil, on parle généralement de vent...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)



Image 3D d'un échantillon de verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et...) blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu, d'où...)

néon (Le néon est un élément chimique, de symbole Ne et de numéro atomique 10.)

implantation (Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il est essentiel à tous les phénomènes...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit,...)

nébuleuse solaire (La nébuleuse solaire est le nuage de gaz (ou disque d'accrétion) à partir duquel notre système solaire s'est formé.)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light...)

hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions entreprises, par une...)



Implantation du vent solaire sur une surface lunaire (Pour les homonymes, voir Pierrot lunaire, une œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à...)

nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

L'origine des éléments volatils, tels que l'eau, le carbone et l'azote sur les planètes telluriques est encore largement débattue. De par leur caractère inerte, les gaz rares (He, Ne, Ar, Kr et Xe) constituent des traceurs uniques des sources envisagées pour les éléments volatils (comme les comètes, leou les météorites). Déterminer la composition isotopique et élémentaire enrares de lapeut donc permettre de mieux appréhender leur origine.Le manteau inférieur étant un réservoir de gaz rares primitifs, plusieurs études ont estimé sa composition, notamment enet en argon, afin de comprendre l'origine des éléments volatils. Deux modèles ont alors été proposés: l'dusolaire sur des poussières au début de la formation duet la dissolution du gaz de ladans unde magma d'une Terre primitive. Cependant, les analyses de toutes ces études sont sujettes à la contamination atmosphérique des échantillons, rendant impossible une interprétation claire des résultats. En effet, les échantillons sont très souvent contaminés par l'au niveau de micro-fractures: en analysant les échantillons en entier (en les broyant par exemple), lemantellique contenu dans les bulles seà l'air contenu dans les micro-fractures.Dans cette étude, un nouveau protocole a donc été mis en place, l'ablation. Celui-ci consiste à analyser un échantillon bulle par bulle afin de s'affranchir de la contamination atmosphérique et nous avons réussi à diminuer au maximum les blancs analytiques. Des échantillons issus duchaud des Galápagos ont été sélectionnés pour analyser l', le néon et l'argon. Afin de percer les bulles, celles-ci ont au préalable été repérées par microtomographie aux rayons X, technique d'en troisnon destructive. Les images ainsi acquises permettent d'identifier les fractures, les bulles qui sont intactes mais aussi celles qui sont connectées à des fractures et de calculer leurs volumes. Ainsi, la microtomographie se révèle être un précieuxpour l'analyse des gaz rares par ablation laser.Des précisions remarquables ont été obtenues sur les rapports isotopiques mesurés, en particulier pour les rapports 20Ne/22Ne et 38Ar/36Ar. Ces nouveaux résultats supportent le modèle d'implantation du vent solaire pour expliquer l'origine des gaz rares légers sur Terre. Ce scénario implique qu'une partie des éléments volatils, comme l', aurait été implantée directement dans des grains au début de la formation du système solaire. L'implantation du vent solaire est un phénomène de surface quisur les premières centaines de nanomètres des grains de lasolaire situés relativement proche du. Certains éléments volatils auraient donc été présents dans les corps parents de la Terre.