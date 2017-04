Une meilleure compréhension de la reproduction de l'olivier

Champ d'oliviers en Andalousie © B. Khadari

La connaissance du mode de reproduction de l'olivier a connu récemment une avancée importante grâce à l'étude d'une espèce proche, la filaire. Chez la filaire, comme chez l'olivier, le risque d'incompatibilité entre le polinisateur et les stigmates d'uneest de l'ordre d'une chance sur deux. Cette découverte surde l'olivier pourrait expliquer les faibles rendements de certains vergers, d'après des travaux de chercheurs du, de l'de Lille et d'équipes italiennes et marocaine, publiés récemment dansLe système trouvé chez la filaire (L.), unesans intérêt agronomique et inconnue du grand public, impose, comme dans beaucoup d'espèces, des croisements entre des groupes de plantes différents et empêche les croisements à l'intérieur de chaque groupe: lenepas s'il atterrit sur des stigmates de la même plante ou sur des stigmates de plantes appartenant au même groupe. Dans ces deux cas, il y a incompatibilité entre ce qui est identique, autrement dit il y a auto-incompatibilité, ce mécanisme étant apparu il y a plusieurs dizaine de millions d'années pour limiter ladans les populations. En revanche le pollen germe lorsque pollen et stigmates proviennent de plantes appartenant à des groupes différents: l'est dite compatible. La grande nouveauté dans le cas de la filaire, c'est que lede groupes est limité à deux pour toute l'espèce. Cela signifie que dans une population, lede pollen d'una une chance sur deux seulement de tomber sur le stigmate d'uned'un partenaire compatible.Ces travaux ont conduit à rechercher et à trouver ce système chez les oliviers, qui se répartissent effectivement entre deux groupes de reproduction. Cette découverte est led'une collaboration fructueuse entre des chercheurs du laboratoire Evo-Eco-Paléo et des équipes italiennes et marocaine.Il a fallu dupour le détecter car les arbres d'un groupe ne se distinguent de ceux de l'autre groupe par aucun caractère morphologique ce qui rend ce système peu banal. En effet, si les espèces dites dioïques, dont les individus se répartissent en deux groupes sexuels sont présentes dans de nombreuses familles de plantes à fleurs, en revanche les espèces à deux groupes de reproduction, dont tous les individus possèdent des fleurs hermaphrodites identiques n'avaient jamais été décrites et cettene correspond à aucun attendu théorique. Les raisons qui ont conduit à la sélection et au maintien d'un tel système restent à élucider. Cette découverte intéresse évidemment les biologistes travaillant sur les systèmes de reproduction des plantes mais les conséquences pratiques liées à l'existence de ce système sont nombreuses et sont susceptibles d'intéresser des chercheurs en sciences agronomiques concernés par la production des vergers d'oliviers.Une variété d'olivier correspond à un clone, c'est-à-dire à des individus issus les uns des autres par bouturage ou par greffage donc génétiquement identiques. Actuellement près de 2000 variétés sont répertoriées. Picholine, Lucques, Olivère, Verdale-de-l'Hérault, etc. sont parmi les variétés les mieux connues des Français. Traditionnellement pour assurer une bonne production d'olives, il est nécessaire d'associer à la variété productrice d'olives, une variété donneuse de pollen (parfois 2 ou 3), appelée pollinisatrice, qui représente environ 10 à 20 % des arbres présents dans le verger. Le choix de cette variété pollinisatrice fait l'de recommandations pour la synchronisation des floraisons mais aussi la compatibilité entre variété productrice et pollinisatrice. La découverte du système de croisement à deux groupes met enle risque important lié à ce choix. En effet, contrairement aux autres espèces cultivées (choux,, prunier,, poirier, noisetier, etc.) qui possèdent des systèmes d'incompatibilité multi alléliques produisant un nombre élevé de groupes de reproduction et une faiblede croisements incompatibles, le risque de choisir un pollinisateur incompatible chez l'olivier est exceptionnellement fort, de l'ordre de 50%. Ce risque pourrait être à l'origine de faibles productions d'olives dans certains vergers par limitation de pollen compatible.Les anciens semblaient avoir perçu ce risque puisque des pratiques ancestrales encourageaient lad'un verger constitué d'un nombre minimum de variétés (sept selon certains) pour favoriser une récolte d'olives satisfaisante. La présente avancée dans la connaissance de la reproduction de l'olivier devrait contribuer à favoriser la mise en place d'undeà long terme ayant comme objectif de de mettre auun système de typagedu groupe de compatibilité d'une variété et de définir la meilleure structure d'un verger pour une production optimale.