MoSe2: une étrange magnétorésistance négative



Face arrière d'une chambre d'épitaxie de semi-conducteurs. © Artechnique/CEA

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en tout...)

vallée (Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau (vallée...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à...)

saphir (Le saphir est une variété gemme de corindon pouvant présenter de multiples couleurs, sauf la couleur rouge qui désigne alors uniquement le rubis. Le saphir...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

tungstène (Le tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74.)

Les physiciens de l'Inac sont parvenus à contrôler le dépôt homogène d'une ou plusieurs couches d'épaisseur moléculaire de MoSe2 sur de grandes surfaces (1 cm²).Alors que la technique précédemment utilisée, l'exfoliation avec un ruban adhésif, ne permettait d'obtenir qu'un "flocon" de 10 microns de, ils ont réussi à recouvrirun substrat ded'une couche tri-atomique (sélénium, molybdène, sélénium) en utilisant l'épitaxie par jets moléculaires de type van der Waals. De la sorte, ils ont pu vérifier par différentes analyses que les propriétés structurales de la couche ultra-mince sont identiques à celles duvolumique et étudier sa conduction électrique par sauts de Mott.Les chercheurs de l'Inac ont précisément mis en évidence cette relation entre 160 K et laambiante. Ils ont également observé que la conduction à température ambiante augmente quand ils appliquent unmagnétique. Ce phénomène rare dans desnon magnétiques peut être interprété de manière analogue à la "localisation faible" (des électrons), observée dans des systèmes désordonnés à basse température, présentant également une magnétorésistance négative.Unesimilaire, récemment rapportée par d'autres chercheurs avec des couches de disulfure deWS2 exfoliées, indique que cette propriété de magnéto-transport serait intrinsèque aux dichalcogénures de métaux de transition.Les mesures XPS (spectroscopie photo-électronique X) et les observations STEM (microscopie électronique en transmission à balayage) ont été réalisées à la Plateforme de nano-caractérisation au CEA Grenoble.Références publication: