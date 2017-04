Conditions extrêmes de pression et champ magnétique



Les mesures sousdans unne présentent pas de difficulté particulière, mais lemaximum reste limité (record mondial de 45 teslas). La technique des champs magnétiques pulsés permet de dépasser cette limite (record voisin de cent teslas) sur uncourt, inférieur à la. Or introduire une cellule de pression dans un champ magnétique pulsé n'est pas simple parce que dessont alors induits dansélément métallique, entraînant un échauffement et des forces de Lorentz considérables. Aucun instrument permettant de telles mesures en routine n'existait jusque-là.Les chercheurs de l'Inac ont mis auune cellule de pression autorisant des mesures de résistivité en champ magnétique pulsé jusqu'à 60 teslas, sous pression jusqu'à 4 gigapascals (40 kilobars), et à des températures aussi basses que 1,5Une première étude a permis d'établir lede phases en température, champ magnétique et pression (T,H,p) d'un système antiferromagnétique (CeRh2Si2) et de comparer les transitions dequantiques lorsque l'ordre antiferromagnétique est détruit par la pression, par le champ magnétique ou par unedes deux.Ce travail a été mené en collaboration avec le Laboratoire national des champs magnétiques intenses (CNRS), à Toulouse.