Le mystère des écoulements sombres équatoriaux de Mars s'éclaircit !

Exemple d'écoulement sombre saisonnier appelé Recurring Slope Lineae (RSL) dans les parois du cratère Garni sur Mars. La première image est prise au printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones tempérées,...) seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de...) traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la...)

Schéma du mécanisme de pompe naturelle dans un environnement de gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...)

L'un des processus géomorphologiques les plus intrigants de Mars a été réinterprété. Les écoulements équatoriaux actifs saisonnièrement appelés Recurring Slope Lineae (RSL) ont été identifiés en 2011 et l'explication jusqu'alors avancée impliquait de l'. La présence de ces RSL sur Mars était le principal argument de l'habitabilité actuelle sur la. L'étude menée par une équipe internationale dirigée par des chercheurs du laboratoire Géosciences(CNRS,Paris Sud) et de l'de Slovaquie (Comenius University), est basée sur des simulations numériques d'un processus exotique qui ne se produit qu'à très basse, comme sur Mars. Cette étude a été publiée en ligne par la revuele 20 mars 2017 et sera présentée au congrès internationalle 24 mars 2017.Ce processus est dû à l'éclairement solaire sur ungranulaire. Le sol agit alors comme unequi peut déstabiliser les grains et provoquer un écoulement. La saisonnalité modélisée de ce mécanisme est cohérente avec toutes les observations disponibles. Cette étude montre que laMars aujourd'hui, n'est pas aussi habitable qu'on pouvait le penser.En septembre 2015, sur la base de plusieurs publications, laa communiqué la découverte d'eau liquide sous forme de(eau salée) sur Mars, présente dans des écoulements sombres, appelés Recurring Slope Lineae. Cette découverte a considérablement changé la vision de l'habitabilité de Mars. Auparavant, on pensait que Mars avait été favorable à launiquement dans un lointain(quelques milliards d'années). Depuis l'des RSL, une partie significative de la communautéa considérée l'eau liquide comme une explication plausible. De nombreuses recherches ont été conduites pour affiner cette hypothèse et étudier l'habitabilité actuelle (chimie, géomorphologie de laboratoire, astrobiologie...). L'argument principal pour la présence d'eau liquide reposait sur le fait que les RSL soient actifs aujourd'hui dans les endroits les plus chauds de Mars, c'est à dire les conditions les plus proches dutriple de l'eau. De plus, des signatures spectroscopiques ont étéreportées. Cependant, il ne s'agissait que de preuves indirectes (détection des sels mais pas d'eau liquide). En outre, des études récentes ont démontrées que ni les sources d'eau internes, ni les sources d'eau atmosphériques n'étaient réalistes. D'autre part, il n'y a aucune signature d'eau dans les mesures thermiques. L'origine de ces écoulements restait alors mystérieuse.L'équipe de chercheurs a proposé un nouveau mécanisme basé sur la pompe de Knudsen qui ne requiert pas d'eau liquide. Ce mécanisme est seulement actif dans les endroits les plus chauds de Mars (figure 2). A cause des variations dedans le sol, le gaz contenu dans les pores s'écoule. Durant les quelquesaprès l'apparition de l'd'un rocher, l'écoulement de gaz est suffisamment rapide pour qu'il puisse déstabiliser le matériau granulaire et créer un écoulement. Ce processus a été modélisé numériquement et l'prédite est compatible avec les activités des RSL observées. Considérant que les RSL étaient les principales figures proposées pour justifier la présence d'eau liquide aujourd'hui sur Mars, ce nouveau processus de pompe naturelle semble écarter cette hypothèse. Ces nouveaux résultats ont un impact évident sur la possibilité de trouver de la vie actuellement sur la Planète, mais dresse aussi le portrait d'une planète inhospitalière pour l'humaine.