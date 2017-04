Un cas d'immunité comportementale chez la drosophile

Figure 1: Lors d'une infection, les bactéries présentes dans la cavité abdominale de l'hôte prolifèrent. Pendant cette phase de multiplication (La multiplication est l'une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire avec l'addition, la soustraction et la division .) peptidoglycane (Le peptidoglycane (ou muréine, ou mucocomplexe, ou mucopeptide) est un polymère de glycosaminopeptide où la N-acétylglucosamine (NAG) et l'acide N-acétylmuramique (NAM) sont liés par des...) sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart des animaux. Un humain adulte est...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...) protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on...)

© Julien Royet

Figure 2: Drosophile infectée par une bactérie. La réponse immunitaire est visualisée par la production d'une protéine qui fluoresce dans le rouge.

© Bernard Charroux

Les eucaryotes disposent d'un système immunitaire leur permettant d'éliminer les microorganismes pathogènes. Cette réponse directement antimicrobienne peut s'accompagner d'une immunité dite comportementale par laquelle l'hôte modifie son comportement pour minimiser l'impact de l'infection. L'équipe de Julien Royet à l'dedu développement de Marseille, révèle les mécanismes par lesquels la détection d'un composant des bactéries par lede la drosophile affecte son comportement. Cette étude a été publiée le 7 mars 2017 dans la revueLes organismes eucaryotes vivent dans unpeuplé de microorganismes dont la plupart sont inoffensifs. Cependant, comme certains sont pathogènes et constituent une menace pour l'intégrité de l'hôte, les animaux sont dotés d'unqui détecte et élimine l'agent infectieux. En complément des stratégies d'éradication directe de l'agent causal de l'infection, les animaux adoptent des comportements, regroupés sous le terme générique d'immunité comportementale, visant à réduire l'impact de l'infection sur eux mêmes ou sur leur descendance. Alors que les mécanismes moléculaires de détection et d'élimination des microorganismes par le système immunitaire sont connus avec une grande précision, les médiateurs et les effecteurs de l'immunité comportementale demeurent largement ignorés.L'équipe de Julien Royet étudie les relations entre les bactéries et un hôte eucaryote, ladu. Plusieurs équipes, dont celle de J. Royet, ont démontré que la drosophile décèle la présence d'uneen reconnaissant un composant universel de la, le peptidoglycane (PGN). La détection du peptidoglycane par un récepteur sentinelle de la drosophile, appelé PGRP (pour "PeptidoGlycan Recognition Protein"), provoque la production par les cellules immunitaires (les cellules de l'et celles du corps gras) de molécules antibactériennes qui détruisent les bactéries infectieuses. Cette production requiert la voie de signalisation NF-?B dont le rôle est également essentiel dans la réponse immunitaire chez l'Dans cette nouvelle étude, l'équipe de Julien Royet a cherché à tester si la détection des bactéries par la drosophile peut avoir un impact sur son comportement et à en déterminer les possibles mécanismes. Ce travail montre que les drosophiles infectées pondent, de manière temporaire, moins d'oeufs que les drosophiles saines. En utilisant les puissants outils génétiques disponibles chez la drosophile, Leopold Kurz, Bernard Charroux et leurs collaborateurs aude l'équipe démontrent que, comme pour la réponse immunitaire, l'altération comportementale déclenchée par la bactérie dépend d'uneentre le PGN bactérien et les récepteurs PGRP et requiert la voie NF-kB. Cependant, à la différence de la réponse immunitaire, la réponse comportementale nécessite que l'de la voie NF-kB ait lieu dans les neurones et plus précisément dans les neurones octopaminergiques qui contrôlent la ponte chez la drosophile.Cette étude montre qu'un même ligand bactérien (le PGN) et une même cascade de signalisation (NF-kB) sont utilisés par les cellules immunitaires pour produire les protéines antimicrobiennes et par les neurones octopaminergiques pour adapter le comportement de ponte de la mouche à son état infectieux. En parallèle, des travaux récents conduits chez la, montrent que le PGN produit par les bactéries duintestinal peut être transloqué dans leet que des souris mutantes pour une protéine PGRP présentent des troubles du comportement. Ces résultats suggèrent que les mécanismes d'interactions entre bactéries et système nerveux mis àchez la drosophile pourraient également exister chez les mammifères.