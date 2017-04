Des progrès compromis par une transmission incontrôlée

Flambées épidémiques de rougeoles en Europe

Dans la Région européenne de l'OMS, plus de 500 cas de rougeole ont été signalés pour janvier 2017. La rougeole continue à se propager audeseuropéens et d'un pays à l'autre, risquant de provoquer d'importantes flambées épidémiques partout où la couverture vaccinale n'atteint plus le seuil nécessaire de 95 %."Alors que l'on progressait de manière soutenue vers une élimination ces deux dernières années, il est particulièrement préoccupant de voir les cas dese multiplier en", regrette le docteur Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l'OMS pour l'Europe. "Les habitudes ded'aujourd'hui font qu'aucun, aucun pays n'est à l'abri dude la rougeole. Les flambées épidémiques continueront à éclore en Europe, comme ailleurs, jusqu'à ce que chaque pays atteigne le niveau denécessaire pour protéger parfaitement sa population."Les deux tiers des 53 pays de la Région ont interrompu la transmission endémique de la rougeole. Toutefois, selon la Commission régionale européenne de vérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole (CRV), il reste 14 pays d'endémie.Dans la Région, 559 cas de rougeole ont été signalés pour janvier 2017 ; 474 de ces cas ont été rapportés dans 7 des 14 pays d'endémie (Allemagne, France, Italie, Pologne, Roumanie, Suisse et Ukraine). Les premières informations disponibles pour février indiquent que lede nouvelles infections est fortement à la hausse. Dans tous ces pays, la couverture vaccinale nationale par une deuxième dose de vaccin antirougeoleux se situerait sous le seuil de 95 %."Je recommande avec insistance à tous les pays d'endémie de prendre de toute urgence des mesures pour contrer la transmission de la rougeole sur leur, et j'exhorte tous les pays qui y sont déjà parvenus à ne pas baisser la garde et à maintenir une couverture vaccinale étendue., nous devons nous assurer que les progrès si difficilement acquis end'une élimination régionale ne soient pas vains", continue le docteur Jakab.Les flambées épidémiques actuelles les plus importantes d'Europe sont localisées en Roumanie et en Italie.Entre janvier 2016 et le 10 mars 2017, la Roumanie a signalé plus de 3 400 cas et 17 décès. La majorité des cas sont concentrés dans des zones où la couverture vaccinale est particulièrement faible.Selon les informations rapportées, les 3 génotypes de rougeole circulant en Roumanie depuis janvier 2016 n'étaient pas répandus dans ce pays auparavant, mais étaient signalés dans plusieurs autres pays européens et ailleurs en 2015. Avant que l'on ne puisse tirer des conclusions sur l'origine de l'infection et ses voies de transmission, il est nécessaire d'obtenir des informations détaillées grâce aux laboratoires et aux études épidémiologiques.Dans les premières semaines de 2017, l'Italie a constaté une montée en flèche des cas. Comme 238 cas ont été signalés jusqu'ici pour janvier 2017 et que les premières informations indiquent au moins autant de cas pour février, le nombrede cas signalés pour 2016 (environ 850) pourrait bientôt être dépassé.La rougeole est un virus hautement contagieux qui peut provoquer unegrave. Comme cette maladie reste endémique dans la plupart des régions du, elle peut se propager à n'importe quel pays, y compris à ceux qui l'ont éliminée. Dès lors, toute personne non vaccinée ou insuffisamment vaccinée, quel que soit son âge, court le risque de contracter la rougeole. C'est particulièrement vrai dans les pays où des taux de vaccination se maintenant à la baisse augmentent le risque d'une vaste flambée épidémique aux conséquences potentiellement tragiques. Afin d'empêcher ladu virus en cas d'importation, les autorités nationales devraient mettreen œuvre pour atteindre et/ou maintenir au moins 95 % de couverture par 2 doses de vaccin antirougeoleux.Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales dedes pays à risque, ainsi que pour laet la mise en œuvre de mesures de riposte appropriées lorsque d'importantes flambées épidémiques font. Ces mesures consistent notamment à renforcer la surveillance, à détecter et à vacciner les personnes courant un risque plus élevé d'infection, en particulier les personnes vulnérables qui pourraient être ou entrer en contact avec des personnes infectées, ainsi qu'à inciter les communautés à encourager la vaccination de toute personne qui en auraitEn adoptant le Plan d'action européen pour les vaccins 2015-2020, les 53 États membres se sont engagés à faire de l'élimination de la rougeole et de la rubéole l'un des buts prioritaires de la Région ende vaccination.Les progrès accomplis ont été confirmés lors de la 5e réunion de la CRV, en 2016, qui a conclu que:- 37 des 53 pays ont interrompu la transmission endémique de la rougeole ;- sur ces 37 pays, 24 ont maintenu l'interruption pendant plus de 36. On a donc considéré que ces pays avaient éliminé la maladie ;- on dénombre toujours 14 pays d'endémie pour la transmission de la rougeole ;- 2 pays n'ont pas soumis de rapports deannuels.Les experts techniques de l'OMS collaborent étroitement avec les pays européens pour atteindre le but fixé. Ils assurent un encadrement complet pour renforcer les programmes de vaccination, accroître l'immunité de la population, augmenter la confiance vis-à-vis des vaccins, développer les capacités de surveillance de la rougeole et réagir aux flambées épidémiques conformément aux engagements pris par les pays en vue de l'élimination.Pour plus d'information voir: