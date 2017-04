Des microsystèmes pour tester l'effet des médicaments



Le MIT et le Leti, institut de CEA Tech, ont développé conjointement des microsystèmes capables d'analyser finement la signature mécanique des cellules. Leurs travaux ont été publiés dans Nature Biotechnology.Déterminer rapidement la "signature" des cellules, telle est la promesse du microsystème MEMS développé par le MIT en collaboration avec le Leti. Leest constitué d'une dizaine de résonateurs mécaniques montés en parallèle, fabriqués par le Leti lors d'un processus de 140 étapes.Les résonateurs sont évidés en leur coeur pour former un canal dans lequel les cellules passent individuellement. Lors de son passage, la cellule alourdit ponctuellement le résonateur, dont on mesure la variation dede résonnance grâce à des jauges piezorésistives. De cette information, on déduit la, mais aussi laet la taille de la cellule. "Lorsqu'une constriction fluidique est ajoutée dans le canal, leque met la cellule àdans celle-ci nous renseigne en outre sur sa déformabilité et sa plasticité," ajoute undu Leti.Une fois les caractéristiques mécaniques de la cellule déterminées, il est possible d'inverser lede façon à la faire repasser dans le canal, afin, par exemple, de suivre l'évolution de sa masse dans le temps. "Cela permet, par exemple, de visualiser le changement de comportement mécanique d'une cellule lors du processus decellulaire, ou sous l'effet d'un." Ce MEMS pourrait servir à réaliser des antibiogrammes très rapides, ou à différencier des cellules tumorales de cellules saines.