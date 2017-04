La souris a colonisé nos maisons il y a 15 000 ans

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Muséum (Salle d'exposition du Muséum Provincial (1908) à Toronto (Ontario, Canada) Mangattan Museum (2001) à Ishinomaki (Japon), consacré aux...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

Orient (L'orient correspond au point cardinal est, et s'oppose à l'occident (l'ouest).)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni...)

commensalisme (Le commensalisme (du latin co-, avec mensa, table : compagnon de table) est un type d’association naturelle entre deux êtres vivants dans laquelle l'hôte...)

souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de laboratoire, mais...)

vie (La vie est le nom donné :)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace...)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept flou dont il existe une multitude de...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme »....)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

académie des sciences (Une académie des sciences est une société savante dont le rôle est de promouvoir la recherche scientifique en réunissant certains des chercheurs les plus éminents, en tenant des séances au cours...)

Unis (L'UNIS, pour UNIversité du Svalbard, est une université norvégienne implantée en 1993, à Longyearbyen (2000 habitants),...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la quantité...)

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

L'impact de l'activité humaine sur la biodiversité est un phénomène écologique global qui touche quasiment tous les écosystèmes de notre planète. Mais les premières étapes de l'impact d'sur son écologie demeurent mal connues et nécessitent unefine du registre paléontologique et archéologique. En collaboration avec des collègues de l'd'Haïfa et de Jérusalem, des chercheurs duet duont voulu savoir si, dans lavers l'agriculture, la sédentarisation des sociétés de chasseurs cueilleurs au Procheau cours du Paléolithique supérieur avait pu être le véritablede l'émergence dude la, plusieurs millénaires avant l'adoption du mode deagricole. Les résultats de cette étude ont été publiés dans les PNAS le 27 mars 2017.La souris grise ou souris domestique (sp.) est un cas emblématique de cette anthropisation de la. Cettecommensale (: manger à la même table en latin) de l'est aujourd'hui presque aussi répandue que ce dernier à ladu globe. Cette relation lui a permis de coloniser tous les milieux et de devenir un des mammifères les plus invasifs de la. Le nom vernaculaire "souris domestique" n'est pas correct car ces souris vivent certes dans nos maisons (), mais elles n'en demeurent pas moins des populations sauvages qui ont envahi notrede façon naturelle. Toute la question pour les archéozoologues fut, au cours de ces 30 dernières années, de comprendre quand et comment cette relation s'est mise en place pour mieux comprendre l'impact écologique de l'évolution des sociétés humaines. Jusqu'à présent les scientifiques pensaient que l'origine de cette relation était liée à la construction de la niche écologique des premières sociétés humaines pratiquant l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. Les champs cultivés et le stockage des grains dans les villages sédentaires des premiers agriculteurs auraient constitué une nouvelle niche écologique colonisée par la souris.Pour cette étude, les chercheurs, ont examiné l'évolution de la communauté des murinés du genreau Proche Orient sur une séquence paléontologique et archéologique comprise entre 200 000 et 10 000 ans, c'est-à-dire avant etau long du processus de sédentarisation jusqu'à l'apparition des premiers villages d'agriculteurs. D'autre part ils ont étudié des populations actuelles de murinés du genredans les villages semi-nomades Massai au Kenya comme modèle d'une diversité issue d'un habitat de sociétés mobiles, comparable à celui des sociétés du Paléolithique récent du Proche Orient.Les résultats de cette étude parue dans les prestigieux compte rendus de l'des Etatdémontrent que la sous-espèce de souris grisecolonisé les premiers villages sédentaires denatoufienne il y a 15000 ans, soit 5000 ans avant les débuts de l'agriculture. Avec le retour vers plus de mobilité de ces sociétés natoufiennes, aux alentours de -13000, nous observons quepartage la niche commensale avec la souris à queue courte () dans les mêmes proportions que celles observées entre les deux taxons de souris des villages nomades Massai.La niche écologique et les nouvelles ressources alimentaires créées par les premiers villages sédentaires du Proche Orient il y a 15 000 ans ont favorisé l'émergence des premières populations de souris commensale, démontrant ainsi l'ancienneté de notre impact biologique sur l'environnement.