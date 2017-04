Le relevé APOGEE (SDSS-III) dévoile une population jeune dans le bulbe galactique

Figure 1 - Distribution des âges dans le fenêtre du Baade. Deux populations distinctes sont visibles: une population vieille d'environ 10 Gyr (en bleu), une population jeune d'environ 4 Gyr (en rouge). Crédits: Collaboration APOGEE.

Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs ont été accomplis dans la compréhension du bulbe galactique alors que beaucoup de questions restent en suspens concernant la nature du coeur de notre galaxie. APOGEE (SDSS-III) était le premier relevé spectroscopique à large échelle en haute résolution de lade la. APOGEE-2 va continuer à observer les parties internes de laavec lede l'Observatoire Las Campanas, au Chili. Les premièresd'APOGEE-2 au Chili ont été lancées en mars 2017. Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université de Nice Sophia Antipolis) a montré dans ses derniers travaux, publiés le 21 mars 2017 dans, la performance du survey APOGEE.Leurs études ont été réalisées sur la comparaison des paramètres stellaires et des abondances chimiques individuelles (éléments alpha, éléments de pic de fer) des géantes M dans la fenêtre du Baade. Comme les abondances deet d'sont sensibles à laet donc à l'âge de chaque population d'étoiles, APOGEE est capable de mesurer les âges individuels des étoiles, une mesure primordiale pour la compréhension de l'évolution de notre Voie Lactée. Jusqu'à présent, l'âge dugalactique était estimé à environ 10 milliards d'années, ce qui correspond à une population stellaire ancienne.Les scientifiques ont découvert qu'une fraction significative d'étoiles du bulbe appartient à une population jeune. La figure 1 montre que les étoiles pauvres enappartiennent à l'ancienne population alors que les étoiles riches en métal sont principalement des étoiles jeunes.Selon le modèle de Haywood et al. (2016)1, cette population jeune s'est formée en raison des instabilités dynamiques dans leet après une période de "quenching" où la formation d's'est arrêtée. Les résultats actuels montrent un accord remarquable avec ce modèle. Avec les observations de APOGEE-2 actuellement en cours il est possible d'obtenir unecomplète des âges dans le bulbe galactique. Ceci permettra enfin de valider les modèles de formation et d'évolution de notre Voie Lactée.