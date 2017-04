Cancer, les cellules dormeuses doivent se réveiller



Cellules cancéreuses de prostate. © luismolina

L'objectif des traitementsest de supprimer spécifiquement les tumeurs sans nuire aux cellules saines. Lacible une spécificité des cellules cancéreuses, leur prolifération rapide. Mais certaines cellules cancéreuses de la prostate résistent au traitement, entraînant des récidives. "Contrairement aux autres cellules cancéreuses prostatiques, qui prolifèrent très vite et meurent en réponse à la chimiothérapie, celles-ci arrêtent leur croissance et se comportent comme des cellules normales différenciées, explique Maxim Balakirev,CEA-BIG. De ce fait, ces cellules cancéreuses singulières ne sont pas ciblées par le traitement. Elles résistent et entrent en "dormance". Lorsque le traitement s'arrête, elles se "réveillent" et recommencent à proliférer."Comment surpasser cette résistance et empêcher les cellules cancéreuses prostatiques de faire leur sieste ? "Des doses supérieures de chimiothérapie permettraient d'en venir à bout, répond le. Toutefois, cette solution est à éviter pour des raisons de." Alors, comment faire ? Les chercheurs montrent qu'une concentration sous-optimale duréprime une voie moléculaire, dénommée NFkB, et active un programme de différenciation menant à l'arrêt de la croissance cellulaire et à cette dormance réversible. Ce programme peut être court-circuité en ciblant les récepteurs à androgène (AR). "Nous proposons unecombinée, qui consisterait à adjoindre au traitement antiprolifératif unedirigée contre les récepteurs AR pour éliminer l'des cellules, y compris celles qui résistaient", conclut Maxim Balakirev.