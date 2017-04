Quand la lumière s'auto-organise dans les fibres optiques

Si les fibres optiques multimodes permettent de transporter une grande quantité d'énergie, elles sont sujettes à des interférences qui nuisent à la qualité de la transmission d'informations. Des chercheurs du laboratoire XLIM, de l'ICB et de l'de(Italie) ont démontré qu'augmenter lade lainjectée entraîne sonet réduit ces interférences. Ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Photonics.Sources fiables et répandues pour transporter des faisceaux lasers à distance, les fibres optiques se présentent sous plusieurs formes. Les fibres monomodes ont un cœur si petit qu'il n'autorise qu'un seul mode de propagation qui maintient ainsi l'homogénéité du faisceau. Les fibres multimodes permettent une plus granded'par un accroissement de laspatiale du faisceau. La présence d'de modes différents cause cependant des interférences: le faisceau émerge alors sous la forme de grains de lumière instables qui réduisent la qualité de la transmission.Des chercheurs du laboratoire XLIM (CNRS/Université de Limoges), du laboratoireCarnot de Bourgogne (ICB, CNRS/Université Bourgogne Franche-Comté/Université deBelfort-Montbéliard) et de l'université de Brescia en Italie ont découvert qu'en injectant un faisceaudans une fibre multimode puis en augmentant la puissance injectée, la granularité de la lumière laissait spontanément place à un faisceau plus homogène. Cela est dû à l'effet Kerr, selon lequel l'du cœur de ladépend de l'intensité de la lumière. Le faisceau lumineux est alors transmis avec une qualité semblable à celle qu'elle aurait dans une fibre monomode, tandis que la brillance y est considérablement plus élevée. Le seuil de puissance à atteindre pour bénéficier de cet effet dépend de lade la fibre. Ces travaux s'appliquent aux fibres optiques multimodes à profil parabolique, et touchent des domaines aussi variés que lapar laser ou l'biomédicale.Ces travaux ont été soutenus par BPI France et Horiba Medical à travers ledat@diag, les Labex Sigma-Lim et ACTION Spatial beam self-cleaning in multimode fibresK. Krupa, A. Tonello, B. M. Shalaby, M. Fabert, A. Barthélémy, G. Millot, S. Wabnitz, and V. CoudercNature Photonics (mars 2017)- Vincent Couderc (XLIM)- Katarzyna Krupa (ICB et XLIM)- Guy Millot (ICB)