Les émissions de gaz à effet de serre des vaches laitières



© RUMINOMICS

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de...)

réchauffement climatique (Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de...)

moteurs (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques. On réserve aujourd'hui le...)

nutrition (La nutrition (du latin nutrire : nourrir) désigne les processus par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement. La nutrition est également...)

digestion (La digestion est le processus au cours duquel un organisme vivant reçoit du milieu extérieur des aliments (eau, molécules organiques et...)

impact environnemental (L'impact environnemental est l'ensemble des modifications de l'environnement, qu'elles soient négatives ou positives, dues à un organisme ou à un produit.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

microbiote (Le microbiote est une nouvelle dénomination de la microflore.)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

intestin (L'intestin est la partie du système digestif qui s'étend de la sortie de l'estomac à l'anus. Chez les humains et la plupart des mammifères, il est divisé en deux parties appelées l'intestin grêle et le...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie électromagnétique, provenant du Soleil (dans le cas des corps du système solaire) ou d'autres étoiles...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Les vaches sont la source d'origine anthropique la plus importante en termes d'émissions de, unqui contribue considérablement au. Des technologies sont désormais disponibles pour étudier les causes et lesmicrobiologiques et génétiques de la production élevée de méthane chez les vaches.L'initiative RUMINOMICS (Connecting thegenome, gastrointestinal microbiomes andto improveefficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production), financée par l'UE, a utilisé ces nouvelles technologies pour étudier l'efficacité et identifier des moyens pour diminuer l'de l'élevage de ruminants, notamment l'élevage de vaches. Pour ce faire, les chercheurs ont compilé et examiné lessur 1 000 vaches dans des fermes enLeRUMINOMICS a utilisé ces données pour identifier les causes génétiques de la production élevée de méthane, à la fois par les ruminants et les micro-organismes qui se trouvent dans leurs intestins. L'étude a également porté sur les variations dans leintestinal, les traits recherchés par les éleveurs et les effets de l'alimentation sur la production de méthane.Un résultat surprenant est que la sélectiondes vaches laitières qui émettent moins de méthane entraîne également la sélection d'animaux qui produisent moins de lait. Ainsi, ces vaches qui émettent moins de gaz produisent plus de méthane par unité de lait.Les vaches plus productives génèrent davantage de méthane, mais comme elles produisent plus de lait, lade méthane produite par unité de lait est inférieure. Par conséquent, les éleveurs devraient choisir les ruminants hautement productifs, plutôt que ceux qui produisent moins de méthane.L'alimentation, plutôt que les micro-organismes, est la principale responsable des émissions. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont observé que certains micro-organismes de l'étaient associés à de faibles émissions de méthane.Les résultats produits par le projet RUMINOMICS fournissent une quantité de données sur la génétique sous-jacente aux émissions de gaz àde l'industrie laitière. Ces résultats ont le potentiel d'améliorer l'efficacité de la production laitière,en réduisant les émissions.Pour plus d'information voir: projet RUMINOMICS