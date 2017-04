Comment les anomalies météos influencent les émissions de CO2

Variations des émissions mondiales d'une année à l'autre (en %), et composantes explicatives. Ce résultat est obtenu par agrégation des composantes nationales. © FMBreon - LSCE (CEA/CNRS/UVSQ)



En haut: Variations des émissions de CO2 entre 1990 et 2015, selon l'activité économique et les anomalies climatiques. On voit par exemple que sur les années récentes, les émissions de la France (noir) ont une tendance à la baisse grâce à la diminution de l'intensité énergétique (vert), mais avec des variations inter-annuelles qui suivent les besoins en chauffage (rouge). noir: quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée sur cette...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une...) point (Graphie)

Référence publication:

Les anomalies saisonnières, telles que la douceur de l'hiver et l'automne 2014 en France ou les faibles chaleurs de l'été 2014 au Japon, ont une influence non négligeable sur le bilan des émissions de CO2 des pays. Si, sur le long terme, l'économique d'unest le premier facteur impactant les évolutions des émissions de CO2, les chercheurs montrent que les anomalies météorologiques inter-annuelles ont aussi un effet mesurable sur les émissions d'un grandde pays, en lien avec les besoins enet enCet impact est particulièrement important pour les pays de l'de l'(France, Allemagne,, Pologne...), et atteint typiquement 1 kg de CO2 émis parde chauffage supplémentaire, paret par personne. L'étude, menée par un trio de chercheurs du LSCE (CEA/CNRS/UVSQ,Saclay), de l'IPSL (CNRS/UPMC) et du MEEM, est parue cette semaine sur le site d'Environment Research Letters.Pour évaluer l'impact dusur les émissions de CO2, les chercheurs ont étudié les variations de ces émissions sur un grand nombre de pays entre 1990 et 2015. Ils ont séparé avec des méthodesles effets de l'activité économique (PIB et efficacité énergétique) de ceux du climat. La douceur de l'et l'2014 a ainsi contribué à la baisse exceptionnelle des émissions de CO2 en France cette année-là (de l'ordre de – 6 %), du fait d'unde chauffage moindre. Le même impact est observé sur l'été 2014 au Japon, moins chaud, et limitant les recours à la climatisation. L'impact de tels événements a été chiffré à environ 1 kg CO2 / °C supplémentaire de chauffage, par jour et par personne.À l'échelle mondiale, ces variations d'émissions de CO2 liées à des anomalies climatiques saisonnières se compensent partiellement entre pays, mais restent néanmoins perceptibles. Ainsi, la faible hausse des émissions en 2014 au niveau mondial (qui fut une relative surprise compte tenu de la croissance soutenue de l'activité économique) peut être en partie expliquée par la météorologie particulière de cette année-là, en comparaison aux années précédentes.A contrario, les effets météorologiques ne suffisent pas à expliquer la stabilisation des émissions mondiales en 2015, en rupture avec leur augmentation constante observée depuis le début des années 1990. Une telle stagnation n'avait été mesurée qu'à l'occasion de la crise économique de 2008-2009."Inter-annual variability in fossil-fuel CO2 emissions due totemperature anomalies", F.-M. Bréon1, O. Boucher2, P. Brender, Mars 2017, ERL,