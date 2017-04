Découverte d'un ancien accélérateur de particules sur Mars - MAJ

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

géologie (La géologie, du grec ancien γη- (gê-, « terre ») et λογος (logos, « parole »,...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes énergies car de nombreuses particules...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure,...)

accélérateur de particules (Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs électriques et/ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre...)



Les nouvelles image prises à la surface de Mars par la sonde "Mars Reconnaissance Orbiter" de la NASA révèlent la présence du plus grand accélérateur de particules (Image: Daniel Dominguez/ CERN)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la...)

course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.)

espace-temps (La notion d'espace-temps a été introduite par Minkowski en 1908 dans un exposé mathématique sur la géométrie de l'espace et du temps telle qu'elle avait été définie par la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Celui-ci avait...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout »,...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation, des actions de...)

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou professionnel (affaires). Le voyage s'est considérablement développé et...)

massif (Le mot massif peut être employé comme :)

lave (La lave est une roche en fusion, plus ou moins fluide, émise par un volcan lors d’une éruption. La lave est issue d'un magma, réserve de roche...)

rayonnement synchrotron (Synchrotrons, synchro-cyclotrons et cyclotrons réfèrent à différents types d'accélérateurs circulaires.)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un...)

Mise à jour 2 avril 2017

poisson (Dans la classification classique, les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies, pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert d'écailles. On...)

On cherchait depuis un certain temps de l'eau sur la planète Mars ainsi que d'éventuelles traces de vie. Mais avec l'annonce de ce jour par les chercheurs du CERN et de la NASA, l'exploration de la planète rouge révèle aujourd'hui une découverte majeure. De nouvelles images réalisées par lade laet une étuderéunissant des experts en, archéologie et, ont mis en évidence l'existence à lade Mars du plus grandjamais réalisé. L'équipe a montré qu', jusqu'alors connu comme le plus grande formation volcanique du, est en réalité le vestige d'un très ancien accélérateur de particules qui aurait fonctionné il y a plusieurs millions d'années.C'est un effondrement de terrain sur plusieursvu par laà haute résolution de la sonde qui a suscité l'intérêt des chercheurs. Cet événement récent a en effet mis audes structures qui ont intrigué les chercheurs, dont la forme rappelle sans nul doute possible celle de cavités accélératrices supraconductives, telles que celles utilisées dans le Grand Collisioneur de Hadrons LHC. Avec près de 2000 kilomètres de circonférence, cet accélérateur de particules aurait été environ 75 fois plus grand que le LHC, et des millions de fois plus puissant. On ignore cependant quel type de particules aurait pu être accéléré dans une telle machine.Des écrits égyptiens anciens dont la signification restait jusqu'alors énigmatique, semblent corroborer ces, et faire penser que les pyramides auraient servi d'antennes géantes (Image: Daniel Dominguez/ CERN)Cette découverte majeure permettrait également d'expliquer la nature des pyramides égyptiennes, l'une des plus anciennes questions archéologiques. Des structures fortement errodées qui rappellent les pyramides apparaissent en effet sur les images, à proximité immédiate d'. Par ailleurs, des écrits égyptiens anciens dont la signification restait jusqu'alors énigmatique, semblent corroborer ces observations, et faire penser que les pyramides auraient servi d'antennes géantes. Les pyramides terrestres auraient ainsi permis de contrôler le fonctionnement de l'accéléateur depuis la. " Sous les pyramides étaient probablement installées la salle dede l'accélérateur " indique Friedrich Spader, Directeur des projets techniques du CERN.Véritable " porte des étoiles ", cet accélérateur de particules aurait servi à une civilisation technologiquement très avancée, comme une voie d'accès unique au système solaire, dans le but de le coloniser. " Le papyrus qui a été récemment décrypté indique que le puissantainsi que lades particules dans l'accélérateur, seraient de nature à créer un véritable sas vers l'," a indiqué Fadela Emmerich, qui a dirigé l'des recherches. " Il s'agit d'un phénomène inconnu au CERN, et que nous allons désormais nous empresser d'étudier ! " Une tellepourrait révolutionner lespatial et ouvrir la voie auintergalactique.était jusqu'alors considéré comme le plusdes volcans du système solaire, et la datation des dernières coulées deestimées à quelques 2 millions d'années. Les chercheurs pensent cette datation relativement réaliste si l'on considère les dernières mesures effectuées par la sonde de la NASA. " Cela signifierait que l'accélérateur de particules a été utilisé pour la dernière fois il y a environ 2 millions d'années " suggère Eilert O'Neil, le géologue qui a dirigé cette partie des recherches.C'est le puissantémis par l'accélérateur de particules qui, générant uneintense, expliquerait la structure volcanique et l'existence de coulées de lave. " On soupçonnait aussi depuis longtemps que de l'en grandeavait du exister à la surface de Mars, il faut croire que toute cette eau a du à l'époque servir à refroidir les machines " a confié Friedrich Spader."Nous parlons très probablement d'une technologie oubliée et d'une ancienne civilisation très avancée," a indiqué Eilert O'Neil. "Peut-être même de nos très lointains ancêtres . "Il s'agissait bien entendu dud'avril 2017 !!