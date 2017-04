Glioblastome : Contrer la résistance aux traitements

Apprendre que l'on est atteint d'une tumeur maligne au cerveau est dévastateur pour les patients comme pour leurs proches. Si certains types de tumeurs répondent bien aux traitements, d'autres, comme les glioblastomes - la forme la plus commune et la plus agressive decérébrale - sont connus pour leur caractère récurrent et très envahissant. Pour les patients à qui l'on a diagnostiqué ce type deet qui suivent le traitement standard, la survieest de 16À partir derécentes sur le fonctionnement de la, une équipe de chercheurs du Centre universitaire deMcGill (CUSM) a mis auune nouvelle approche clinique permettant d'accroître l'efficacité du traitement des glioblastomes et porter ainsi le taux de survie des patients à 22 mois - une nouvelle source d'espoir très attendue par tous les patients souffrant de cetteparticulièrement insidieuse. Les conclusions de laII de ces essais cliniques très prometteurs ont été publiées dans l'International" Les glioblastomes sont très difficiles à traiter ", explique le Dr George Shenouda, radio-oncologue au CUSM et principal auteur de l'étude. " Ces tumeurs progressant et s'étendant rapidement dans le, il est très difficile de les retirerpar voie chirurgicale ", ajoute-t-il.Le traitement classique du glioblastome consiste à éradiquer un maximum de cellules cancéreuses au moyen d'une intervention chirurgicale, puis à supprimer les résidus de la tumeur par unedeet chimiothérapie. Après l'opération, les patients doivent attendre quatre à cinq semaines pour commencer la radiothérapie. Malheureusement, au cours de cette période de, les cellules cancéreuses restantes continuent de proliférer. Pour compliquer les choses, ces cellules, principalement des cellules souches du cancer, peuvent être plus résistantes à la radiothérapie et à la chimiothérapie.Grâce à leur nouvelle approche, qui consiste à administrer auune chimiothérapie appelée néo-adjuvante, c'est-à-dire avant le traitement par, les chercheurs du CUSM ont freiné la progression de la maladie, augmentant ainsi l'des patients. Plus précisément, utiliser la chimiothérapie néo-adjuvante a permis de bloquer la progression de la tumeur pendant la phase de convalescence.Après le traitement de chimiothérapie néo-adjuvante, les patients ont suivi une radiothérapie accélérée. " Nous avons pu mieux contrôler la tumeur en administrant globalement la même dose de radiation, mais sur unde séances inférieur et dans des délais réduits. Ce faisant, le traitement a gagné en efficacité et nous pensons qu'il a ciblé les cellules souches responsables de la récurrence du cancer. En outre, le fait de réduire d'un tiers le nombre de séances de radiothérapie est moins lourd pour les patients. Enfin, cette approche représente une économie de coûts considérable", déclare le Dr Shenouda.D'autres recherches sont nécessaires, mais les résultats obtenus jusqu'ici sont très prometteurs. " Cinquante pour cent des patients de notre étude sont encore endeux ans après leur- c'est très encourageant et nous sommes très optimistes ", conclut le Dr Shenouda.