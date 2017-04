Devenir tige ou racine, comment changer d'identité ?



Image gauche: racine latérale se développant normalement à partir de la racine primaire d'Arabidopsis thaliana. Image droite: segment de racine couvert de bourgeons induits. © Inra, Philippe Rech

De la racine à la tige, une conversion possible à certains stades de développement

L'identité des jeunes organes est étonnamment plastique

Au cours de sa croissance, ladéploie tiges et racines, des organes qui se développent selon des patrons différents. Des chercheurs de l'Inra, de l'UPMC et de l'ENS ont mis en évidence que, chez la plante modèle Arabidopsis thaliana, des racines peuvent être transformées enet inversement, à la faveur d'une conversion impliquant des cellules souches de ces organes. L'étude de ce phénomène, publiée dans la revuele 28 mars 2017, ouvre la voie à des méthodes innovantes pour lavégétative de plantes d'intérêt.Chez les plantes, au terme de la germination, les organes naissent d'amas cellulaires indifférenciés, nichés dans des structures qui prolifèrent indéfiniment, les méristèmes. Au fil de leurs divisions et de leur grossissement, ces cellules quittent le méristème et forment différents types d'organes: des racines issues de méristèmes situés dans la partie inférieure de l', et des tiges issues de méristèmes apicaux. Les mécanismes moléculaires impliqués dans les toutes premières phases de la Différentiation des organes et les facteurs qui déterminent leur identité sont, à ce, encore peu caractérisés alors que leur connaissance est essentielle envégétale.Combinant des approches cytologiques, moléculaires et génomiques, des chercheurs de l'Inra, de l'UPMC et de l'ENS ont mis en évidence que des méristèmes de racines latérales de la plante modèle Arabidopsis thaliana, sur lesquels est appliquée unevégétale impliquée dans la genèse des organes, la cytokinine, sont rapidement convertis en bourgeons. Cette conversion est d'autant plus efficace que les méristèmes de racines sont traités à unprécis et précoce de leur développement.Les scientifiques ont mis en évidence que la conversion de la racine en tige débute par undes divisions cellulaires au cœur du méristème racinaire, suivi par le recrutement des cellules souches de ce méristème ende la formation duqui remplace la jeune racine. Les bouleversements cellulaires observés lors de cette conversion s'accompagnent de modifications de l'expression des gènes: les gènes impliqués dans le développement de la tige sont activés au contraire de ceux concernés par le développement de la racine qui sont inactivés.Ils ont également démontré que l'identité de l'en devenir reste incertaine pendant les quelques jours qui suivent immédiatement la conversion. Selon les conditions de, cet organe peut continuer à croître en tant que tige ou redevenir une racine, témoignant de la grande plasticité des programmes d'organogenèse chez les végétaux.L'de ces résultats montre de façon très claire que la conversion d'un méristème de racine latérale en un méristème de tige passe par un changement d'état rapide et coordonné des cellules, sans prolifération, phénomène connu sous le nom de transdifférenciation. De telles tiges peuvent être ensuite enracinées puis plantées enoù elles croissent et produisent des graines.Depuis les années 50, les méthodes de cultureont contribué à propager du matérielà des fins commerciales ou scientifiques. Mode atypique de formation de nouveaux organes, la conversion pourrait être mise à profit pour développer de nouvelles méthodes de multiplication végétative de plantes d'intérêt.Olga Rosspopoff, Liudmila Chelysheva, Julie Saffar, Lena Lecorgne, Delphine Gey, Erwann Caillieux, Vincent Colot, François Roudier, Pierre Hilson, Richard Berthomé, Marco Da Costa, and Philippe Rech. Direct conversion of root primordium into shoot meristem relies on timing of stem cell niche development. Development, March 28, 2017.Pierre HilsonJean-Pierre Bourgin (Inra, AgroParisTech, ELR