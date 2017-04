Un capteur de rayons X miniature pour une médecine de haute précision

Détecter des rayons X à une très petite échelle spatiale ouvre la voie à des images médicales et des thérapies de haute précision. C'est ce qu'ont réalisé des chercheurs du CNRS, de l'université de Franche-Comté et d'Aix-Marseille université, en intégrant unà l'extrémité d'une. Ces résultats ont été publiés le 28 mars 2017 dans la revueLe rayonnement X permet de scruter la, que ce soit pour des applications médicales ou pour contrôler des pièces industrielles. Mais les détecteurs de rayons X sont encombrants, ce qui limite leurmédical, spécialement pour des endoscopies. Les scientifiques cherchent donc à les miniaturiser, ce qui est loin d'être évident. En effet, la détection est indirecte: les rayons X sont d'abord absorbés par unluminescent (un scintillateur), qui lui-même émet alors des photons de, détectés par uneou un photodétecteur. Or, à petite échelle, un scintillateur n'émet que très peu de photons, et dans toutes les directions: difficile pour une caméra de détecter le faiblequi parvient jusqu'à elle !Des chercheurs ont pourtant trouvé une solution, fondée sur l'utilisation d'une antenne optique qui redirige et canalise les photons émis par un scintillateur miniature. Ce dispositif ultra-compact rend possible la détection de rayonnements X dans des volumes de seulement quelques micromètres cubes. Inventé par une équipe du laboratoire Femto-ST (CNRS/Université de Franche-Comté/UTBM/ENSMM) en collaboration avec des chercheurs du CiNaM (CNRS/AMU) et de l'Utinam (CNRS/Université de Franche-Comté), il est construit sur une fibre optique de quelques dizaines de micromètresde. A une extrémité de la fibre, les chercheurs ont fait croître une micro pointe de polymère. Par-dessus cette structure, ils ont greffé un fragment minuscule de scintillateur, puis ont recouvert led'une fine couche deafin de finaliser l'antenne optique dont le rôle est de canaliser la lumière, comme le font les antennes cornets pour les micro-ondes. Quand le fragment de scintillateur reçoit des rayons X, il émet alors de la lumière que l'antenne redirige vers la fibre. Il ne reste plus qu'à placer un détecteur de lumière à l'autre extrémité de la fibre. L'idée était d'aboutir à un dispositif industrialisable: la réalisation de l'antenne optique sur la fibre par photo polymérisation, tout comme le greffage du scintillateur, sont des procédés qui permettraient de produire en série et à bas coût.Laa été effectuée avec des rayons X de basse(10keV). Pour envisager des applications médicales, l'équipe veut maintenantle cap des hautes énergies: quelques dizaines de keV pour la radioscopie, et plusieurs centaines de keV pour des applications thérapeutiques. A plus long terme, les chercheurs ont d'autres idées. Ainsi, les antennes optiques pourraient permettre de réduire leentre l'et l'émission de lumière par le scintillateur, et déboucher sur des détecteurs de rayons X beaucoup plus rapides. Par ailleurs, alors que sa résolution spatiale est aujourd'hui de l'ordre du, de nouvelles procédures permettraient de descendre jusqu'à 100 nanomètres. Une perspective serait d'utiliser le détecteur comme unedeà balayage, pour analyser localement, par exemple, la composition chimique decomposites.Ces travaux ont été financés par le Labex Action et una été déposé à l'ANR par l'équipe deafin d'explorer ces nouvelles voies scientifiques et applicatives.Ultracompact X-ray dosimeter based on scintillators coupled to a nano-optical antenna. Zhihua Xie et al. Optics Letter, le 28 mars 2017. [url]Consulter le[/url]- Thierry Grosjean