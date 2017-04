Forêts tropicales: une diversité insoupçonnée d'organismes unicellulaires complexes

Roscoff (Roscoff est une commune du département du Finistère, en région Bretagne, en France. Elle est aujourd'hui une station balnéaire dynamique. Les habitants s'appellent les Roscovites.)

insectes (Insectes est une revue francophone d'écologie et d'entomologie destinée à un large public d'amateurs et de naturalistes. Produite par l'Office pour les insectes et leur...)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept...)

biosphère (La notion de biosphère désigne à la fois un espace et un processus auto-entretenu (jusqu'à ce jour et depuis plus de 3 milliards d'années) sur la planète...)



Placement phylogénétique de séquences d'ADN tirées de micro-eucaryotes vivants dans le sol de forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.) ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...) probabilité (La probabilité (du latin probabilitas) est une évaluation du caractère probable d'un évènement. En mathématiques,...)

Frédéric Mahé dans la forêt (Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans...)

Les forêts tropicales possèdent une diversité insoupçonnée d'organismes unicellulaires eucaryotes (ou protistes). C'est ce que révèle une équipe internationale menée par l'université de Kaiserslautern et incluant des océanographes de la station biologique de(CNRS/UPMC), qui ont apporté leur savoir-faire issu des expéditions. Selon ces résultats, les protistes sont bien plus diversifiés que les champignons, les plantes et les animaux y compris leset constitueraient donc potentiellement le plus grand réservoir d'de notreLes espèces de protistes dévoilées s'apparentent en grande partie à des parasites apicomplexes, connus pour infecter les insectes, les oiseaux et d'autres animaux. Ceux-ci pourraient contraindre la taille des populations animales et donc permettre l'extraordinaire diversification des espèces observée aujourd'hui dans ces sanctuaires deque sont les forêts tropicales. Ces travaux sont publiés dans la revuele 20 mars 2017.