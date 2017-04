Développer des biopolymères pour remplacer les plastiques

Il y a urgence pour notre planète à développer des biopolymères en remplacement des plastiques issus du pétrole. Pour s'inscrire dans une démarche de chimie durable, il convient cependant de maîtriser toutes les étapes de production. On sait faire produire ces biopolymères par des bactéries, cultivées dans des fermenteurs, où elles s'accumulent naturellement. Après extraction et purification, on peut par exemple obtenir sous forme deun biopolymère, le polyhydroxybutyrate, qui va servir de base à la préparation des bioplastiques. Cependant, les grains de cette poudre peuvent présenter une fortecristalline qui rend lerigide et cassant. Afin de pouvoir l'utiliser comme film plastique, les biopolymères sont généralement modifiés ou mélangés à des additifs pour pouvoir être plus facilement utilisés par les industriels. Ce sont ces dernières étapes qu'il convenait de mieux maîtriser dans une perspective de production durable.Grâce à une nouvelle technique de nanospectroscopieau Laboratoire de(CNRS/Université Paris-Sud), les chercheurs ont pu analyser la structure du biopolymère synthétisé par la, directement à l'intérieur de celle-ci. Ils ont découvert que dans la bactérie, les polymères étaient principalement amorphes – donc ni rigides ni cassants -, et que c'est au moment de l'extraction et de la purification que le biopolymère devenait beaucoup plus cristallin, donc rigide et inutilisable comme film plastique...Leet le maintien de la phase amorphe des biopolymères synthétisée par la bactérie pourraient permettre à terme de produire des bioplastiques avec des propriétés mécaniques spécifiques, sans additifs, et directement utilisables par les industriels. Une piste qui reste à explorer !Ces travaux ont été publiés Analytical and Bioanalytical Chemistry.R. Rebois, D. Onidas C. Marcott, I. Noda & A. DazziChloroform induces outstanding crystallization of PHB vesicles withinAnalytical and Bioanalytical Chemistry 7 février 2017Alexandre Dazzi, Laboratoire de– OrsayChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes