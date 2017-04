Boissons sucrées: la carotte et le bâton



Aux États-Unis et au Canada, la consommation moyenne de boissons sucrées, qu'il s'agisse de boissons gazeuses, de boissons énergisantes ou de boissons aux fruits avec sucre ajouté, dépasse trois litres par semaine chez les adolescents.

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

sucre (Ce que l'on nomme habituellement le sucre est, dès 1406, une "substance de saveur douce extraite de la canne à sucre" (Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion). Il est...)

santé publique (La santé publique peut être définie de diverses manières. On peut en effet la présenter comme « l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé...)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la présentation de ces ressources...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

obésité (L'obésité est l'état d'une personne, ou d'un animal, souffrant d'une hypertrophie de la masse adipeuse, qui se traduit par un excès de poids, réparti de façon...)

diabète de type 2 (Cet article traite du « diabète de type 2 », une forme de diabète sucré. Mais il existe d'autres diabètes : voir la page d'homonymie Diabète .)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

main (La main est l’organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à ce dernier par le poignet. C'est un organe destiné à saisir et...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

avis (Anderlik-Varga-Iskola-Sport (Anderlik-Varga-Ecole-Sport) fut utilisé pour désigner un projet hongrois de monoplace de sport derrière lequel se cachait en fait un monoplace de chasse...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également...)

La plupart des interventions menées en milieu scolaire pour freiner la consommation de boissons sucrées portent leurs fruits, révèle une étude qui vient d'être publiée dans la revue. Les interventions faisant appel à des mesures réglementaires sont les plus efficaces, mais celles qui misent sur l'éducation et les modifications de comportement demeurentde même essentielles, estiment les auteures de l'étude.La consommation de boissons sucrées, qu'il s'agisse de boissons gazeuses, de boissons énergisantes ou de boissons aux fruits avecajouté, est devenue une préoccupation internationale en. Lesrécentes révèlent qu'aux États-Unis, les adolescents en consomment enun peu plus de 600 ml par, alors qu'au Canada, la consommation des garçons et celle des filles atteignent respectivement 570 ml et 350 ml. Ces boissons, qui sont la principale source de calories ingérées sous formepar les adolescents, ont cependant une piètre valeur nutritive. De plus, la liste de leurs méfaits sur lane cesse d'allonger:abdominale, anomalies des lipides sanguins et risque accru de carie dentaire, de, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. La consommation de boissons sucrées ne serait pas étrangère au fait que 30% des jeunes Canadiens de 12 à 17 ans font de l'embonpoint ou souffrent d'obésité.Au fil des ans, de nombreux programmes ont été implantés en milieu scolaire pour limiter la consommation de boissons sucrées chez les adolescents. Pour en évaluer l'efficacité, l'étudiante-chercheuse Lydi-Anne Vézina-Im et la professeure Véronique Provencher, de l'École de nutrition et de l'sur la nutrition et les aliments fonctionnels, et leurs collaboratrices onten revue la littératureportant sur le sujet. Les chercheuses ont ainsi mis lasur 36 études réalisées entre 1989 et 2016 auprès d'une population totalisant 152 000 adolescents. Vingt de ces interventions visaient un changement de comportement grâce à des activités d'éducation et de sensibilisation, dix interventions portaient sur l'interdiction de la vente de boissons sucrées à l'école et six interventions reposaient sur unede ces deux approches.La bonne nouvelle est que 70% de ces interventions conduisent à une réduction de la consommation de boissons sucrées. "Il se peut que ce taux élevé soit dû en partie à un biais de publication - les interventions efficaces sont plus facilement publiées -, mais ces résultats suggèrent tout de même que le milieu scolaire est un excellent endroit pour mener ce genre de programmes, parce qu'on peut y joindre tous les adolescents, peu importe leur profil socioéconomique", souligne Lydi-Anne Vézina-Im.Les interventions qui consistent à interdire la vente de boissons sucrées à la cafétéria et dans les machines distributrices de l'école sont les plus efficaces avec un taux de succès de 90%. Pour leur part, les interventions éducatives produisent des taux de succès de l'ordre de 66%, tout comme les interventions combinant mesures réglementaires et activités éducatives. Lydi-Anne Vézina-Im, qui est maintenant stagiaire postdoctorale au Baylor College of Medicine au Texas, croit néanmoins qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le panier de la manière forte. "Nous sommes d'que la meilleure approche reste de réglementer la vente de boissons sucrées dans les écoles et aussi d'avoir une approche éducative pour sensibiliser les adolescents aux effets néfastes des boissons sucrées afin d'éviter qu'ils en consomment à l'extérieur de l'école. Il faut aussi inclure les parents dans ces démarches pour les sensibiliser aux effets néfastes des boissons sucrées, parce qu'ils sont les principaux responsables des achats à l'épicerie."Les autres signataires de l'étude sont Dominique Beaulieu, Danielle Boucher et Caroline Sirois, de l'UQAR, Ariane Bélanger-Gravel, du Département d'information et dede l'Laval, et Marylène Dugas, du Centre dedu CHU de Québec - Université Laval.