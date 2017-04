De nouveaux radicaux pour fluorer les molécules

Réactif stable, facile à préparer, qui permet de générer, en présence d'un catalyseur et sous irradiation de LEDs bleus, des radicaux fluorés. @ Emmanuel Magnier

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

Référence publication:

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm, heaume, casque, protection.)

Contacts chercheurs:

Contacts institut

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie, une machine à broyer, piler, pulvériser diverses substances et à extraire certains produits...)

Les molécules fluorées sont très présentes dans notre quotidien. Par exemple, l'incorporation d'atome de fluor dans certains médicaments améliore considérablement leur efficacité ce qui permet une diminution des doses à administrer et donc des effets secondaires. On trouve également des molécules fluorées dans lesde réfrigération et de, ainsi que dans de nouveauxcomme des revêtements imperméables à l'ou aux huiles, lubrifiants ou polymères très résistants.Par contre, on constate que l'deest quasiment absent des molécules organiques naturelles ! Donc toutes les substances et édifices fluorés sont d'origine synthétique. D'où uneconstante de nouveaux réactifs et de nouvelles méthodes d'introduction de groupements fluorés dans des molécules qui n'en contiennent pas pour générer de nouvelles propriétés. Dans ce, ladite "photoredox" s'est, en quelques années, imposée comme une méthode de choix. Elle fait appel à unelumineuse de faible(LEDs du commerce) qui permet de générer, dans des conditions douces, des espèces radicalaires particulièrement réactives, pouvant être facilement incorporées ensuite dans des structures moléculaires. Dans le cas de ladu fluor, ces radicaux sont souvent limités à l'entité trifluorométhyle, obtenus à partir de réactifs gazeux difficilement manipulables et onéreux.Pour diversifier les sources de radicaux fluorés, dans le cadre d'une collaboration financée par le Labex Charm3at, les chercheurs de l'Lavoisier de Versailles (CNRS/Université de Versailles) et de l'Institut de chimie des substances naturelles (CNRS) sont parvenus à réaliser une famille de nouveaux réactifs fluorés appelés sulfilimino iminiums (Voir Figure). Ils ont pu facilement obtenir, en une seule étape de synthèse, plusieurs grammes de ces composés qui sont maintenant sous forme solide, facilement manipulables, et qui présentent une réactivité comparable aux autres sources déjà existantes. Grâce à ces nouveaux radicaux, ils ont pu synthétiser des molécules fluorées inédites, prouvant ainsi le fort potentiel de ces réactifs. Affaire à suivre...Marion Daniel,Dagousset, Patrick Diter, Pierre-André Klein, Béatrice Tuccio, Anne-Marie Goncalves, Géraldine Masson & Emmanuel MagnierFluorinated Sulfilimino Iminiums: Efficient and Versatile Sources of Perfluoroalkyl Radicals under Photoredox CatalysisAngew. Chem. 2 mars 2017- Emmanuel Magnier, Institut Lavoisier de Versailles- Géraldine Masson, Institut de chimie des substances naturelles – Gif/YvetteChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes