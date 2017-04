Lorsque le climat se refroidit l'évolution des espèces s'accélère

Référence publication:

Contacts chercheurs:

La manière dont les bouleversements climatiques influencent la morphologie des espèces demeure encore largement méconnue. Dans une étude publiée début avril dans le journal, deux chercheurs de l'Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure de(IBENS,/ ENS Paris / Inserm) se sont intéressés au rôle dusur lad'évolution de lacorporelle des oiseaux et des mammifères au cours des 80 derniers millions d'années. A l'aide d'un nouveau modèle d'évolution phénotypique les scientifiques ont pu évaluer,au long de cette période, l'évolution de la taille des espèces de ces deux classes d'animaux en fonction de la. Ils ont alors constaté, contre toute attente, que le taux d'évolution de la masse corporelle des mammifères et des oiseaux avait été plus élevé lors des périodes climatiques froides. Ces travaux démontrent la pertinence de ce type de méthodologie pour tester l'effet des variations environnementales passées sur les vitesses d'évolution des espèces.Lade laadaptative place les facteurs biotiques, au premierdesquels figure la compétition pour l'accès aux ressources alimentaires, comme principaux critères d'évolution phénotypique des espèces. Cette théorie qui a joué un rôle important dans le développement des modèles d'évolution phénotypique a toutefois largement ignoré l'importance des facteurs abiotiques (concentration en CO2 de l', température,...). Dans une étude publiée récemment, deux chercheurs de l'dede l'École Normale Supérieure (IBENS) proposent un nouveld'analyse capable de mieux évaluer l'influence des variables environnementales sur l'évolution des espèces. Afin d'illustrer leur méthodologie, les scientifiques se sont focalisés sur les variations de masse corporelle des mammifères et des oiseaux de -80 millions d'années à nosPour cela, ils ont utilisé des reconstructions des températures moyennes globales au cours des temps géologiques ainsi que des phylogénies moléculaires presque complètes des mammifères et des oiseaux actuels. Les chercheurs ont ensuite comparé divers scenarios d'évolution des masses corporelles le long des branches de ces phylogénies. Au cours des quatre-vingt derniers millions d'années, ils ont ainsi constaté que la masse corporelle des mammifères et des oiseaux évoluait plus rapidement à chaque fois que le climat se refroidissait. "", estime Hélène Morlon, chercheuse en écologie évolutive à l'IBENS et cosignataire de l'article.Au delà de conclusions pour le moins inattendues, le taux d'évolution moléculaire étant en règle générale plus élevé lorsque les températures augmentent, cette étude démontre la pertinence d'une méthodologie reposant sur la phylogénie moléculaire pour étudier l'évolution des traits (taille,,...) de grands groupes d'espèces. D'undefondamental, cette méthodologie pourrait en effet aider la communautéà déterminer parmi un large éventail de facteurs biotiques et abiotiques ceux qui influencent le plus les variations phénotypiques des espèces. "", illustre Julien Clavel, post-doctorant à l'IBENS dans l'équipe d'Hélène Morlon et premier auteur de l'article. Accelerated phenotypic evolution during Cenozoic cooling across birds and mammals , par Julien Clavel et Hélène Morlon, publié dans PNAS le 3 avril 2017DOI: 10.1073/pnas.1606868114- Hélène Morlon, Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS)- Julien Clavel, Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS)