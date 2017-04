la construction de grands édifices moléculaires

Schéma illustrant l'enroulement de molécules repliées en hélices simples ou doubles à des positions précises le long d'une tige (La tige est chez les plantes à fleurs, l'axe, généralement aérien, qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les feuilles. La tige se ramifie généralement en branches et rameaux formant l'appareil...) tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Contrôler la forme d'une molécule, c'est contrôler sa fonction. Facile à dire mais pas évident à mettre en oeuvre ! Les chercheurs s'inspirent souvent de la nature et, pour produire des formes moléculaires, utilisent le repliement: replier unsimple comme uneet lui donner une forme complexe comme un origami, mais avec une. Cependant, élaborer une très grande molécule capable de se replier selon une forme prédéfinie reste un défi compte tenu des nombreuses étapes de synthèse que cela nécessite. Une autre approche consiste à utiliser plusieurs petites molécules et à les assembler pour en créer une plus complexe. La difficulté réside alors dans lede leur assemblage.En suivant cette deuxième approche, des chercheurs de l'etdes membranes et des nano-objets (CNRS/Université de Bordeaux) sont parvenus à enrouler des molécules repliées en hélicesd'une molécule en forme de brin de manière parfaitement contrôlée. Pour cela, ils ont greffé sur des brins des sites d'association spécifiques à chaque type d'. Les hélices viennent ainsi se placer spontanément sur la position qui leur est prédéfinie sur le brin. Ce modèle inédit permet ainsi la construction de grands édifices moléculaires, réalisés avec une très grande précision. L'information que constitue la séquence de sites de liaison sur le brin moléculaire se traduit dans l'assemblage final.Les objets produits dans cette étude n'ont pas de fonction intrinsèque mais constituent des échafaudages bien définis sur lesquels on peut envisager de placer des groupements fonctionnels à des positions très précises dans l'espace. On peut ainsi imaginer produire des antennes ou des fils conducteurs organiques nanométriques.Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Nanotechnology.Quan Gan, Xiang Wang, Brice Kauffmann, Frédéric Rosu, Yann Ferrand & Ivan HucTranslation of rod-like template sequences into homochiral assemblies of stacked helical oligomersNature Nanotechnology 13 mars 2017Ivan Huc, l'Institut chimie et biologie des membranes et des nanoobjets (CBMN) - IECB - PessacChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes