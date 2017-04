On a retrouvé les pôles magnétiques d'Uranus

La détection sur Uranus de nouvelles aurores polaires, dont les plus intenses jamais observées, apporte de nouvelles informations sur l'environnement magnétique atypique et mal connu de la septième planète du Système solaire. Des images rares obtenues par une équipe internationale sous la conduite d'unde l'au Laboratoire d'études spatiales et d'en(Observatoire de/ PSL /Pierre et/ université Paris Diderot) paraissent le 3 avril 2017 dans la revue Journal of Geophysical Research.Les aurores observées sur les planètes magnétisées comme laet les planètes géantes sont provoquées par la rencontre entre des électrons énergétiques issus de l'magnétique de la- la- et sa haute. Ces émissions lumineuses produites par(comme dans les "ampoules à tortillon" de notre quotidien) apportent des informations précieuses sur les régions actives de la magnétosphère.Très rares sont les observations d'aurores polaires sur Uranus. Les premières du genre avaient été obtenues en janvier 1986 par lede Voyager 2, lors de son survol de la planète, alors au. Laavait révélé une magnétosphère sans équivalent dans le. La planète présente en effet un axe de rotation proche du plan de l', un axe magnétique incliné de 60° et une rotation rapide en 17,24 h.En l'absence de nouvelles sondes d'd'Uranus, ce n'est qu'en 2011, soit 25 ans plus tard, que les aurores uraniennes ont pu être redétectées avec uneultraviolette du(NASA/ESA). Ce résultat a été obtenu par une équipeconduite par Laurent Lamy, astronome de l'Observatoire de Paris grâce à une approche méthodologique inédite: les observations ont été programmées en avance pour correspondre au passage de chocs dans le, connus pour activer les aurores d'autres planètes et prédits à l'aide de modèles informatiques. Les astronomes ont ainsi obtenu les premières images de deux aurores uraniennes ténues peu après l'Dans la revue Journal of Geophysical Research du 3 avril 2017, la même équipe fait état de la détection de six nouvelles signatures d'aurores obtenues avec Hubble par paires d'images successives: la première dans le cadre d'unemenée en 2012, s'intéressant au rôle de la rotation, et les deux autres en 2014, en période desolaire particulièrement actif.Sur l'un des clichés pris le 24 novembre 2014 figure l'aurore la plus brillante jamais enregistrée, avec unerayonnée d'environ 6-9 gigawatt. Ces observations suggèrent que si le déclenchement des aurores dépend de lade l'"magnétosphère - vent solaire", contrôlée par la rotation planétaire, il est également sensible à ladu vent solaire.Avec ces nouvelles détections depuis la Terre, l'équipe démontre que la magnétosphère d'Uranus peut être étudiée au cours de la révolution de la planèteduet à différentes configurations saisonnières."Observer les aurores et leurs variations dans lereste le seul moyen d'étudier à distance l'intrigante magnétosphère asymétrique d'Uranus au cours de sa révolution autour du Soleil. Cela renseigne aussi sur sonavec l'atmosphère planétaire d'une part, et le vent solaire de l'autre", précise Laurent Lamy, premier auteur de l'étude.L'étude a permis de caractériser les propriétés moyennes des aurores uraniennes aude l'équinoxe: elles prennent la forme de taches localisées du côtéde la planète, elles peuvent être intenses, durer plusieurs dizaines de minutes, présenter des variations d'intensité importantes, à l'échelle de la, voire de laDe plus, les chercheurs ont pu ajuster la position des aurores de 2014 à l'aide de modèles d'ovales auroraux construits à partir du modèle dud'Uranus le plus récent. Cet ajustement a permis de retrouver lades pôles magnétiques d'Uranus, perdue peu après leur découverte en 1986 par Voyager 2 en raison d'une grande incertitude sur la valeur de laplanétaire.L'extension de cet ajustement auxde 2011 et de 1986 pourrait permettre de mettre à jour la valeur de la période de rotation d'Uranus avec une précision extrême et d'apporter une contrainte plus fine sur les modèles de formation planétaire.Ce travail defait l'd'un article intitulé "Uranus' aurorae past equinox" , publié dans la revue Journal of Geophysical Research, le 3 avril 2017.doi: 10.1002/2017JA023918