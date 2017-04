De nouveaux yeux pour l'expérience H.E.S.S

Miroirs et nouvelle caméra d'un télescope de l'observatoire H.E.S.S. I pointant vers le ciel © DESY (Le DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, « Synchrotron d'électrons allemand ») est un important centre de recherche en Europe en physique des particules et en rayonnement synchrotron.)

Les caméras des quatre premiers télescopes de l'observatoire H.E.S.S. () en Namibie ont vu leurs collecteurs de lumière gagner en efficacité et leur électronique de lecture rajeunir de plus de 15 ans afin de rejoindre les performances du cinquième, beaucoup plus grand, installé en 2012. Cette mise à niveau va permettre aux cinq télescopes de travailler de concert et d'optimiser l'identification desde hautedu cosmos. La mise en service de ces caméras aux performances et à laaméliorées, utilisant unesimilaire à celle du futur(CTA), laisse présager de nouveaux résultats scientifiques pour H.E.S.S.Les quatre caméras installées fin 2003 en Namibie ont été à l'origine de nombreuses découvertes en. Cependant, ces quatre caméras, basées sur une technologie déjà anciennedans les années 1990, devenaient difficiles à maintenir et présentaient unélevé (quelques centaines de µs) qui perturbait le fonctionnement enavec ladu grand télescope installé en 2012, équipé lui d'une électronique plus récente à faible temps mort (dizaine de µs). Le temps mort correspond au temps de traitement d'un évènement durant lequel il est impossible d'enregistrer un nouvel évènement. Pour faire fonctionner de façon optimale les 5 télescopes en réseau, il est indispensable que leur temps mort soit du même ordre de grandeur, à défaut le temps mort global sera défini par l'élément le moins performant.Les nouvelles caméras, sous la responsabilité du groupe de DESY-Zeuthen en Allemagne en collaboration avec des ingénieurs et physiciens du Laboratoire deet des hautes énergies (LPNHE, CNRS/Université Pierre et Marie Curie/UniversitéDiderot), du Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR, CNRS/École polytechnique), du CEA/Irfu et de Leicester (Grande-Bretagne), utilisent une puce électronique, NECTAr, spécialement développée par l'Irfu pour le futur observatoire de rayons gamma de très haute énergie, CTA. Cette puce qui réalise laet lades signaux ultrarapides issus des photodétecteurs, permet de réduire considérablement ce temps mort.Outre le remplacement nécessaire de l'électronique des caméras des quatre premiers télescopes de H.E.S.S. par une nouvelle électronique utilisant la puce NECTAr, une amélioration importante a concerné l'efficacité des collecteurs dedes caméras. En effet, les télescopes de l'observatoire H.E.S.S. utilisent des collecteurs de lumière ou "cône de Winston". Ces collecteurs sont utilisés pour concentrer la lumière d'une grandesur un plus petitet doivent notamment permettre de réduire ledû à la lumière parasite réfléchie par le soldu télescope. Le LLR a ainsi assuré le remplacement de tous les collecteurs de lumière placés devant les photomultiplicateurs des quatre caméras et bientôt de celle du cinquième grand téléscope.Les nouveaux collecteurs utilisent un revêtement plus réfléchissant, développé pour CTA, et permettent ainsi que près de 30 % de lumière supplémentaire soit collectée dès le départ. Ces collecteurs de lumière de nouvelle génération ont été réalisés par une PME de 120 personnes située à Grasse, SAVIMEX, avec laquelle H.E.S.S. entretient une longue et fructueuse collaboration. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants optiques polymères. Elle est positionnée sur trois secteurs d'activités?: la protection de la face, les composants pour applications industrielles et l'usinage d'précisions. L'habitude de gérer des productions importantes a permis à SAVIMEX de réaliser cette fabrication de 6500 collecteurs en quelques, le moulage parULTEM 1000 et la métallisation traitement Alu MgF2.La rénovation des caméras sur le site de H.E.S.S. en Namibie s'est achevée en septembre 2016 et les télescopes sont prêts pour les observations depuis décembre 2016. Le 4 janvier 2017, les premiers signaux d'uncosmiques ont été détectés. Les nouvelles caméras ont effet enregistrés des signaux du noyau actif de, Markarian 421, situé à 400 millions d'années-lumière, dans lade la Grande Ourse. L'enregistrement simultané des images des particules incidentes par les 4 télescopes rénovés s'est déroulé sans heurts et la source gamma a finalement été détectée, démontrant ainsi un fonctionnement correct des nouvelles caméras en mode stéréoscopique. Après quatre ans de développement, de test, de production et de déploiement, cette rénovation est la dernièredu programme d'amélioration de H.E.S.S. Ce succès est un test important pour l'observatoire gamma-rayon de la prochaine génération, CTA, qui utilisera une technologie de caméra similaire. Conçu comme un observatoire de nouvelle génération, CTA permettra d'augmenter la sensibilité d'un ordre de grandeur par rapport aux télescopes actuels, d'améliorer la résolution angulaire d'un facteur 5 et d'étendre la gamme en énergie d'environ 20 GeV jusqu'à plusieurs centaines de TeV. Il sera composé d'environ 120 télescopes équipés de réflecteurs multi-miroirs de tailles différentes (23 m, 12 m et 4 m), répartis sur deux sites d'. Le site dans l'sera situé près de Paranal (ESO) au Chili. Il comprendra environ 100 télescopes et donnera essentiellement accès aux sources de notre Galaxie. Le site dans l'hémisphère, qui ne contiendra que des télescopes de 23 m et 12 m, sera situé dans l'de La Palma aux Canaries ; il sera dédié à l'étude des objets extragalactiques. Au-delà de la variété d'objets observés, CTA permettra aussi d'étudier des phénomènes detels que la violation de l'invariance de Lorentz, ou l'étude indirecte de la