Des sandwichs de métal

Des sandwichs de silicium au menu du HL-LHC



Les capteurs sont placés avec soin dans le banc d'essai, où une tension élevée leur est appliquée au moyen d'aiguilles. Les équipes doivent des vêtements de protection (Image: Ulysse Fichet/CERN)

centimètre (Un centimètre (symbole cm) vaut 10-2 = 0,01 mètre.)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

capteur (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

détecteur de particules (Un détecteur de particules est un appareil de physique des particules qui permet de détecter le passage d'une particule, et, généralement, d'en déduire sa masse et sa charge électrique.)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui emporte une échelle escamotable de grande hauteur. Le terme...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

relèvement (Le relèvement est la détermination de l'angle que fait, dans le plan horizontal, la ligne d'un observateur vers un objet avec celle d'une direction de référence...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

Des sandwichs de métal

métal lourd (La notion d'élément-traces métalliques, ou ETM (anciennement métaux lourds), est actuellement une notion relativement floue, sans définition...)

capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille. On fait...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces déplacements sont...)

capacité électrique (La capacité représente la quantité de charge électrique stockée pour un potentiel électrique donné. Elle est définie comme étant la somme des charges électriques d'un élément divisé par le potentiel de cet élément :)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne...)

Optimiser la consommation d'électricité

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau. Les idéaux généralisent de façon féconde...)

stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe ?στημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un équipement sportif.)

alimentation électrique (Le terme d'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de l'électricité aux appareils fonctionnant avec cette énergie.)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement...)

Dans un laboratoire spécial, une salle blanche préservée des poussières, tout près de la frontière franco-suisse, un groupe de physiciens passe son temps à tester des hexagones de siliciums grands comme la main.Ces hexagones sont épais d'une fraction de millimètre et sont constitués de centaines de petits hexagones, qui sont autant de capteurs mesurant environ un. Associés à des couches de, les capteurs forment un nouveau sous-détecteur qui remplacera une partie des calorimètres du bouchon dans l'expérience CMS.Un calorimètre mesure l'perdue par la ou les particules qui le traversent. Généralement, il est conçu pour arrêter entièrement, ou " absorber " la plupart des particules issues d'une. Les nouveaux capteurs seront utilisés pour mesurer l'énergie et led'arrivée des particules qui fusent sous la forme de débris depuis lede collision au centre de l'expérience, et reconstituer leurCe sera la première fois que ce type deensera utilisé dans le calorimètre d'unà aussiCes capteurs s'inscrivent dans und'amélioration plus large, dont le but est de s'assurer que les expériences sont en mesure de faire face à un plus grandde collisions de particules après lede ladu LHC (projet HL-LHC), en 2025, et le potentiel accru de découverte qui y est associé.Laactuelle utilise de longs cristaux transparents en tungstate de. Ceux-ci ont la capacité de résister audans les détecteurs, mais, exposés au rayonnement plus élevé du HL-LHC, ils s'abîmeraient et pourraient être incapables de détecter les particules les traversant après 2025., explique Eva Sicking, physicienne appliquée et responsable de ce projet., " poursuit Andreas Maier, qui travaille lui aussi sur le projet.Afin de garantir cette fonctionnalité, en remplacement de longs cristaux, l'équipe met au point une construction en sandwich: des couches de capteurs alternant avec des couches d'uncomme le plomb.Pour tester chaquedans le sandwich, l'équipe utilise un banc d'essai spécial doté de huit aiguilles reposant sur une plaque à. La plaque tient fermement en place les capteurs au silicium délicats et onéreux, de façon à pouvoir manoeuvrer et abaisser les aiguilles, et les connecter aux points de contact marqués sur chaque capteur. L'équipe applique ensuite au capteur une tension élevée afin d'enregistrer lesqui seront utilisées pour évaluer la qualité du capteur.À l'aide d'instruments sensibles, l'équipe est capable de déterminer l'intensité dugénéré dans le capteur, ainsi que la. Si l'une ou l'autre mesure dépasse un certain niveau, le capteur ne pourra pas être utilisé car il générera duinterférant avec les données obtenues à partir desde particules. Si le bruit est trop important, les chercheurs pourront évaluer la présence d'un problème au niveau de la production. Si un problème est détecté, ils veilleront à ce qu'il soit résolu par les fabricants avant la production des véritables capteurs.Tous les capteurs qui seront utilisés par la suite passeront par ce processus, soit au CERN, soit dans d'autres instituts.La mesure du courant est une étape particulièrement importante car elle peut avoir une incidence sur ladeet d'énergie nécessaire lorsque la machine est en fonctionnement.", explique Florian Pitters, un autre membre de l'équipe.Un courant de fuite est acceptable en dessous d'un certain niveau, mais il est amplifié lorsque l'on intègre des capteurs supplémentaires. Le système d'et de refroidissement doit alors faire face à une plus grande quantité d'énergie et dedissipée.AndreasEn cas du moindre problème dans les capteurs définitifs, l'de la mosaïque pourrait court-circuiter, ce qui la rendrait inutilisable. Ces tests sont donc cruciaux pour s'assurer que l'ensemble dufonctionne le mieux possible et que ces éléments ne sont pas un obstacle à de futures découvertes.", termine Andreas.