Le courant passe pour les céramiques à autodiagnostic

© MATEIS

Réseau de graphène avant imprégnation par la matrice - barre d'échelle 100 µm

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui produit ou transmet un...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises,...)

aérospatiale (L'aérospatiale (nom commun féminin singulier) est une discipline scientifique qui rassemble les techniques de l'aéronautique (déplacement dans l'atmosphère, utilisant...)



© MATEIS

Illustration de la déviation de fissures aux interfaces - barre d'échelle 50 µm (image d) et 2 µm (f)

D'un mur porteur à une pièce de moteur d'avion, le même problème se pose: comment vérifier l'intégrité d'un matériau sans le détruire? Des chercheurs du laboratoire MATEIS et des universités londoniennes Queen Mary et Imperial College ont développé des céramiques capables d'autodiagnostic, en s'inspirant de lades coquillages. Renforcées contre les fissures, elles disposent également d'undequi permet de détecter àmoment un endommagement. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Communications.Si les fêlures et autres fissures menacent la structure des, elles n'apparaissent pas toujours en. Ces dommages internes doivent donc être surveillés, idéalement sans avoir à prélever et détruire un. Des chercheurs du laboratoire Matériaux:et(MATEIS, CNRS/Université Claude Bernard/INSA Lyon), de laUniversity of London et de l'Imperial College London ont développé, pour cela, des céramiques multifonctionnelles. Leur microstructure consiste en un réseau interconnecté de graphène avec une matrice end'oxycarbure de. Leconduit particulièrement bien l'grâce au réseau de graphène. Lorsque la structure se fissure, les défauts et dommages altèrent le réseau de graphène et diminuent sa capacité à conduire l'électricité. L'existence d'un problème interne devient ainsi détectable et quantifiable en continu.La présence de ce réseau réduit cependant la contraintemaximale supportée par l'. Cet effet est contrebalancé par une technique qui s'inspire de la structure naturelle de la nacre des coquillages. Les interfaces entre le graphène et la matrice en verre d'oxycarbure de silicium permettent de dévier les fissures, et ainsi de consommer davantage d'lors de leur propagation puisqu'elles ne vont plus en ligne droite. Le matériau va s'endommager, mais risque beaucoup moins de se rompre de manière fragile, comme l'aurait fait la matrice de verre sans le réseau de graphène.Ces travaux pourraient trouver des applications dans tous les domaines où les céramiques sont sollicitées: des industriesetaux implants biomédicaux.Using graphene networks to build bioinspired self-monitoring ceramicsOlivier T. Picot, Victoria G. Rocha, Claudio Ferraro, Na Ni, Eleonora D'Elia, Sylvain Meille, Jerome Chevalier, Theo Saunders, Ton Peijs, Mike J. Reece & Eduardo SaizNature Communications, 8, 14425 (2017)- Jérôme Chevalier - MATEIS- Sylvain Meille - MATEIS