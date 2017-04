Comprendre l'organisation spatiale de la végétation pour surveiller la dégradation des écosystèmes arides



Image aérienne d'un écosystème aride (Ontigola, Espagne) prise par drone. © M. Berdugo

Référence publication:

Contact chercheur:

L'éventuelle dégradation d'un écosystème aride peut se mesurer par la structuration spatiale de la végétation, d'après des travaux de chercheurs du CNRS et d'équipes espagnole et suisse. Cet indicateur, publié récemment dans Nature in Ecologie et Evolution, permet d'envisager la mise en place d'outils de surveillance dans le cadre des changements globaux.Dans les écosystèmes arides, la répartition des plantes n'est pas due au. Elle suit, au contraire, unesous forme d'îlots, contribuant à l'aspect clairsemé caractéristique de ces écosystèmes (Fig.). Ces écosystèmes, relativement fragiles, sont soumis à des pressions croissantes à la fois d'ordre climatique et anthropique.La répartition des plantes dans l'espace reflète le fonctionnement de l'écosystème dans lequel elles se trouvent, selon une étude, publiée dans la revue, réalisée par des chercheurs de l'Rey Juan Carlos, de l'université de Bern et de l'des Sciences de l'Evolution de Montpellier.Pour la première fois à cet échelle, les chercheurs ont en effet comparé lesde terrain issues dueuropéen BIOCOM, dirigé par Fernando Maestre de Université Rey Juan Carlos à, récoltées dans 115 écosystèmes arides, répartis sur quatre continents, à des d'images ariennes accessibles surmap. Leur analyse a porté sur l'empreintede la configuration spatiale de la- par l'de lades tailles des ilots de végétation - et sa confrontation aux mesures de fonctionnement des écosystèmes obtenues sur le terrain.Ces travaux révèlent que l'des sites étudiés ne forment pas un gradient de fonctionnement d'écosystèmes mais se répartissent au contraire en deux catégories distinctes: les sites dont le fonctionnement est efficient et, à l', ceux qui peuvent être considérés comme dégradés.Ces résultats montrent qu'une perturbation des écosystèmes arides peut conduire auabrupt d'un type de fonctionnement vers un autre, plutôt qu'à une réponse graduelle. Par ailleurs, cette étude montre que la structuration spatiale de la végétation reflète cette bimodalité de fonctionnement: les systèmes qui fonctionnent bien ont une signature spatialede ceux qui ont une fonctionnalité moindre.Cette découverte permet d'envisager d'utiliser la structuration spatiale de la végétation comme indicateur du fonctionnement des écosystèmes et d'envisager la mise en place d'outils de surveillance dans le cadre des changements globaux. Plant spatial patterns identify alternative ecosystem multifunctionality states in global drylands . Miguel Berdugo, Sonia Kéfi, Santiago Soliveres & Fernando T. Maestre. Nature in Ecology and Evolution. Publication on Monday 9 January 2017.Spatial vegetation patterns and imminent desertification in Mediterranean arid ecosystems. Kéfi, S., M. Rietkerk, C. L. Alados, Y. Pueyo, A. ElAich, V. Papanastasis & P. C. de Ruiter. 2007. Nature. 449(7159):213-217.Sonia Kéfi, Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) - CNRS/IRD /Univ. Montpellier/ EPHE