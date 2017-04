La réponse du cerveau face aux individus dominants prédit le rapport aux inégalités sociales

Figure 1: En haut, représentation du protocole au cours duquel les participants étaient invités à concourir face à trois individus dont les performances étaient manipulées de manière à induire une hiérarchie de dominance. Par la suite, les participants étaient exposés répétitivement aux visages de ces trois individus pendant que leur activité cérébrale était enregistrée. En bas à gauche, l'aire du DLPFC antérieur droit (en rouge) dont la réponse était significativement plus importante face aux individus supérieurs que face aux individus inférieurs. En bas à droite, amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)



© R. Ligneul. J-C Dreher. Sci Rep. License Creative Commons.

Vignette illustrant le résumé: © Geoff Wong. Wikipedia Commons (licence CC),

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homeless_II.jpg

Référence publication

Contacts chercheurs:

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le 10 février 1878 à Paris, est un médecin et physiologiste français.)

Les êtres humains se divisent régulièrement à propos du maintien ou de l'accentuation des inégalités d'accès aux ressources élémentaires. Une équipe de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, montre par IRM fonctionnelle que la réponse dupréfrontal antérieur droit des individus les plus enclins à légitimer ces hiérarchies de dominance sociale est exacerbée lorsque ces derniers sont exposés à des joueurs les ayant préalablement dominés au cours d'une tâche compétitive. Cette étude a été publiée le 5 avril 2017 dans la revueComme la plupart des espèces animales, les sociétés humaines se structurent suivant les mécanismes complexes de la dominance, par lesquels apparaissent au cours des interactions sociales des asymétries desur les ressources énergétiques et reproductives. Cependant, l'est la seulechez qui le développement de normes culturelles et morales questionne le bien-fondé de cet "état de nature". Si les divisions idéologiques qui animent ce questionnement, reposent en partie sur des facteurs démographiques ou économiques comme l'âge, l'éducation, leou l'appartenance ethnique, les nombreuses recherches utilisant und'à la dominance sociale (SDO en anglais) montrent que la propension à légitimer ou à condamner l'existence des hiérarchies humaines reste en réalité très, même aude groupes homogènes au regard de ces facteurs.L'hypothèse testée par Romain Ligneul, Romuald Girard et Jean-Claude Dreher est que cette variabilité comportementale inexpliquée pourrait reposer sur une sensibilité cérébrale elle aussi variable vis-à-vis des situations de dominance ou de subordination sociale. Ils ont donc invité 28 hommes (jeunes, étudiants, d'origine caucasienne) à effectuer une tâche de compétition contre 3 autres individus dont les performances étaient en réalité contrôlées par un algorithmede manière à induire progressivement une hiérarchie sociale composée d'unsupérieur (66% de victoires), d'un individu moyen (50% de victoires) et d'un individu inférieur (33% de victoires). Dans un second, le visage de ces différents individus était présenté en dehors decompétitif, de manière à mesurer les réponses cérébrales associées à la dominance sociale à l'aide de la neuroimagerie(IRMf).Les analyses ont montré que deux aires cérébrales, la partie postérieure dutemporal supérieur (pSTS) et la partie antérieure du cortex préfrontal dorsolatéral (aDLPFC), étaient significativement plus activées par la présentation d'un individu supérieur que par celle d'un individu inférieur. Pour tester l'hypothèse centrale de l'étude, les chercheurs ont alors évalué la relation entre ce contraste d'et la tendance des participants à légitimer voire à renforcer les inégalités sociales existantes. Indexée par des scores hauts sur le questionnaire SDO, cette tendance était effectivement corrélée de façon positive, robuste et significative avec la sensibilité du cortex préfrontal dorsolatéral antérieur droit aux asymétries de dominance, telles qu'induites à travers la tâche compétitive. Des analyses supplémentaires excluant plusieurs facteurs confondants (âge, niveau d'étude, symptômes dépressifs, autres traits de personnalité liée à la dominance sociale, etc.) ont montré que l'association était principalement causée par les réponses exacerbées de cette zone face aux individuschez les participants ayant un haut SDO.Expliquant près de 30% de laconstatée dans les réponses au questionnaire, ce phénomèneprobablement un rôle dans la prédisposition aux comportements antisociaux ou discriminatoires, parfois violents, des individus ayant un SDO élevé. Les recherches futures permettront de déterminer si il existe un lien entre cette découverte et la représentation de la confiance dans nos décisions et jugements, qui dépend également de l'activité du DLPFC antérieur. A terme, ces travaux pourraient permettre de mieux comprendre les facteurs neurobiologiques sous-tendant la renaissance de l'extrémisme politique ou religieux, puisque ce dernier repose le plus souvent sur la volonté de renforcer la dominance de certains groupes sociaux sur d'autres et que celle-ci entretient un rapport bien établi avec la perception de la dominance à l'échelle des interactions interindividuelles.Social brains and divides: the interplay between social dominance orientation and the neural sensitivity to hierarchical ranks.Ligneul R, Girard R, Dreher JC.Sci Rep. 2017 Apr 5;7:45920. doi: 10.1038/srep45920.- Romain LigneulAdresse actuelleDonders Institute for Brain, Cognition and BehaviorDonders Center For Cognitive Neuroimaging29 Kapittelweg6525EN Nijmegen. Pays-Bas- Jean-Claude DreherNeuroéconomie, prise de décision et système de récompenseInstitut des Sciences Cognitives Marc JeannerodCNRS UMR 5229,67 Bd Pinel69675 Bron