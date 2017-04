Convection à l'état solide et mélange du manteau martien avant la solidification complète de son océan magmatique



Figure: Evolution d'un manteau Martien à partir d'un océan (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud dont le tournage a commencé...) océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...) solidification (La solidification est l'opération au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide. Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation de la pression, ou bien par une combinaison des deux.) densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...) convection (La convection est un mode de transfert de chaleur où celle-ci est advectée (transportée-conduite, mais ces termes sont en fait impropres) par au moins un fluide. Ainsi durant la cuisson des pâtes, l'eau se met en mouvement...) traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans...)

Une équipe internationale de chercheurs incluant un scientifique de l'IRAP (CNRS/Université Paul Sabatier de Toulouse) publie les résultats d'une étude consacrée à l'évolution thermo-chimique précoce du manteau martien. La figure issue des simulations numériques effectuées dans le cadre de cette étude a été sélectionnée pour orner la page de couverture de l'édition de Mars 2017 du Journal of Geophysical Research:Planets, une revue de l'American Geophysical Union, AGU.Au début de leur histoire, les planètes telluriques ont vraisemblablement eu une grande partie, voire la totalité de leur manteau rocheux fondu en raison des grandes quantités dedégagées lors de leur formation. Ces océans magmatiques de roches enont pu se solidifier en quelques milliers d'années. Cette solidification conduit à un manteau chimiquement stratifié avec unléger en profondeur et un matériau plus lourd (car enrichi en fer) près de la surface. Les précédentes études ont montré que cette configuration gravitationnelle instable provoque un renversement global, conduisant à une configuration stratifiée stable. Celle-ci peut empêcher les mouvements plus profonds de l'intérieur rocheux (convection à l'état solide).Pourtant, dans le cas de Mars, la présence de grandes provinces volcaniques, avec des preuves du volcanisme récent, suggère unede longue durée de son manteau, un scénario difficile à réconcilier avec celui d'un manteau stablement stratifié et immobile.La solidification d'un océan magmatique peut également être accompagnée de la formation d'une épaisse couverture atmosphérique isolante constituée d'et de. Celle-ci ralentit considérablement le refroidissement du manteau fondu car elle permet, par, de maintenir uneélevée en surface pendant plusieurs millions d'années. Nos simulations numériques montrent que pour un océan magmatique qui se refroidit lentement, la convection peut se développer dans un manteau hétérogène en cours de solidification et commencer à le mélanger alors que l'océan magmatique qui le recouvre poursuit sa solidification (Figure). Contrairement au scénario traditionnel, aucune configuration fortement instable n'est atteinte à la fin dud'océan magmatique. Au contraire, laqui en résulte possède un manteau partiellement homogène et plus faiblement stratifié en densité, qui lui permet de maintenir la convection à long terme, en accord avec les