Nano-cristaux ferrugineux dans bactéries fossiles: photosynthèse ?

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999 999) et précède un...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, sous forme pure ou d'alliages. Le...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet...)

vie (La vie est le nom donné :)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes....)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et σύνθεσις sýnthesis, composition) est le processus...)

matière organique (La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en général par des êtres vivants , végétaux,...)



Photographie au microscope optique de différents microfossiles dans les cherts (roches faites de quartz: SiO2) de Gunflint (Canada). Barre d'échelle = 5 micromètres. © Kevin Lepot

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

PLANET (Un Planet est un site Web dynamique qui agrège le plus souvent sur une seule page, le contenu de notes, d'articles ou de billets publiés sur des...)

Development (Development est une revue scientifique bimensuelle à comité de lecture couvrant tous les champs de la génétique évolutive du développement allant de la biologie...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à...)



Image STEM (Microscope électronique en transmission avec balayage) en champ sombre d'un microfossile (Les microfossiles sont des fossiles de petites tailles, dont l'étude requiert des moyens techniques différents de ceux mis en œuvre dans l'étude des...) matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...) organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.) fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement « qui est fouillé ») est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage d'un...) Diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la...)

impact environnemental (L'impact environnemental est l'ensemble des modifications de l'environnement, qu'elles soient négatives ou positives, dues à un organisme ou à un produit.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

L'oxygénation de l'atmosphère a débuté il y a près de 3 milliards d'années, transformant à tout jamais la chimie des océans et de l'atmosphère de la Terre, et l'évolution de la biosphère. Pourtant, les fossiles démontrés de cyanobactéries, les microorganismes photosynthétiques oxygéniques (=produisant de l'oxygène), sont rares dans les roches d'environ 1.9 milliards d'années et avant. La plupart des microorganismes fossiles de cet âge et plus anciens pourraient représenter desne produisant pas d'. Après un premier bond d'oxygénation il y a 2,3 milliards d'années, la concentration en oxygène aurait chuté à des valeurs très faibles durant plus d'und'années, peut-être partiellement en raison d'une moindre abondance de ces microorganismes oxygéniques. Nous montrons, dans un assemblage de microfossiles de 1,88 milliards d'années, qu'un certaind'espèces présentent systématiquement des nano-minéralisations ferrugineuses internes. Nous interprétons ces dernières comme les dérivés de biominéraux intracellulaires, ainsi détectés pour la première fois dans des bactéries fossiles très anciennes. Ces nano-minéraux ferrugineux, couplés aux formes des cellules mises en évidence, suggèrent qu'une fraction importante des microorganismes fossilisés auraient bien été des bactéries photosynthétiques produisant de l'oxygène (des cyanobactéries) dans unriche enAvant l'avènement des algues il y a au moins 1,2 milliards d'années, et en général, des organismes pourvus d'un noyau cellulaire (les eucaryotes) il y a au moins 1,7 milliards d'années, notreétait dominée par des microorganismes de structure relativement simple tels que les bactéries et les archées. Les microorganismes fossiles plus anciens que ~1,7 milliards d'années sont très difficiles à identifier biologiquement en raison de leur simple morphologie, de leur petite taille (quelques micromètres au plus, c.f. photographie ci-dessous), et la faible préservation de leurs "parties molles" organiques. Ce problème se pose depuis plus de 60 ans pour les microorganismes de la formation de Gunflint (Canada), âgés de 1,88 milliards d'années. Ces derniers représentent un des cas les plus anciens et mieux préservés de fossiles microbiens, et leur découverte a initié ladesdeprécoce sur. Ces microfossiles pourraient représenter des bactéries capables de produire de l'oxygène parou encore des bactéries non photosynthétiques qui métabolisaient par exemple de laet/ou du Fer.Ces microfossiles de la formation de Gunflint ont été étudiés à nano-échelle par une équipe de chercheurs de l'de Lille -(Laboratoire d'océanologie et de géosciences ; Unitéet transformations ;d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie), et de l'Université de Liège (Département de Géologie), en collaboration avec les universités de Harvard, Anvers, et du Saskatchewan, grâce à des subventions de recherche française (ANR M6fossils, CNRS-INSU et Conseil Régional des Hauts-de-France), belge (FNRS et BELSPO IAPTOPERS), européenne (ERC StG ELiTE, European RegionalFund, et FP7-ESMI), et américaine (NASA Astrobiology Institute).Les résultats, publiés dans Nature Communications, ontd'abord permis de discriminer différentes espèces (ou différents types) de fossiles en montrant la préservation de structures cellulaires que laconventionnelle ne savait pas distinguer clairement. Les nano-analyses chimiques et cristallographiques ont montré que des nano-cristaux ferrugineux (image ci-dessous) se trouvent systématiquement à l'intérieur des cellules fossiles de certaines espèces, alors que d'autres espèces en sont dépourvues.Ces nano-cristaux ferrugineux sont interprétés comme dérivés de biominéraux formés par certaines espèces de microorganismes, à l'intérieur de leur cellule et de leur vivant, il y a 1,88 milliards d'années. Les microorganismes minéralisant le fer ont largement été étudiés ces 20 dernières années en raison de leur; parmi ces derniers, seules les bactéries photosynthétiques produisant de l'oxygène ont à la fois la capacité de produire des biominéraux ferrugineux intracellulaires et une morphologie compatible avec celle des microfossiles de Gunflint riches en Fer.Les nano-minéralisations de Fer observées soutiennent donc l'hypothèse que certains des microfossiles de Gunflint produisaient de l'oxygène par photosynthèse. De plus, ils auraient été tolérants aux eaux ferrugineuses de l'époque, qui sont toxiques pour de nombreuses espèces. En produisant ainsi de l'oxygène, ils auraient pu contribuer- il y a ~1,9 milliards d'années -à l'oxygénation des environnements et ainsi, à la formation de colossaux gisements de Fer exploités en plusieurs endroits duKevin Lepot, Ahmed Addad, Andrew H. Knoll, Jian Wang, David Troadec, Armand Béché, Emmanuelle J. Javaux. Nature Communications, Iron minerals within specific microfossil morphospecies of the 1.88 Ga Gunflint Formation, 23 Mars 2017Kevin Lepot, LOG