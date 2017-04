Que la force soit avec le podosome

Figure 1. Les podosomes sont des structures sous-micrométriques qui sondent la rigidité de l'environnement extracellulaire. Relief (Le relief est la différence de hauteur entre deux points. Néanmoins, ce mot est souvent employé pour caractériser la forme de la surface de la Terre.)

© Anaïs Bouissou.

Figure 2. Modèle d'organisation des protéines de l'anneau d'adhérence du podosome et génération de forces. Le coeur d'actine du podosome est entouré par un anneau impliqué dans l'adhérence à la matrice extracellulaire. Le schéma indique les positions respectives de la paxilline (violet), vinculine (bleu) et taline (orange). La taline est représentée sous sa forme étirée, révélant une force de traction. La force de protrusion générée par la polymérisation d'actine (vert) au niveau du coeur est matérialisée par la flèche centrale. Cette force est en équilibre avec la force de traction exercée au niveau de l'anneau (flèches latérales). La taline, la vinculine et la paxilline intègrent ensemble la tension (La tension est une force d'extension.)

© Renaud Poincloux & Anaïs Bouissou

Figure 3. Architecture de l'anneau des podosomes (nanoscopie tridimensionnelle DONALD) ; la vinculine est colorée en fonction de sa hauteur par rapport à la base de la cellule (croissante du violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge (environ 25% de luminosité) en synthèse additive, et d'un mélange de magenta (environ 100%) et de cyan (environ 50%) en synthèse...)

© Amsha Proag & Nicolas Bourg (Un bourg est un grand village où se tient ordinairement un marché. On parle généralement de bourg pour désigner une cité de taille intermédiaire entre le village et la ville, sans...)

Les macrophages, cellules clés de notre système immunitaire, sondent leur environnement grâce à des structures d'adhérence appelées podosomes. L'équipe d'Isabelle Maridonneau-Parini à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale, précise l'nanométrique et le fonctionnementde ces structures. En couplant3D à l'échelle nanoscopique et mesures de forces de protrusion, il a été possible de démontrer que le podosome est un générateur autonome deoù sont couplées une force de protrusion et une force de traction. Ce travail a été publié le 29 mars 2017 dans la revueLes macrophages sont des cellules de l'immunité capables de migrer à travers l'des tissus de notre organisme afin d'assurer la défense contre les agents infectieux et la réparation des tissus. Pour parvenir à migrer dans les tissus les plus denses, ces cellules ont la particularité de former des structures d'adhérence appelées podosomes leur permettant de sonder la rigidité de l'environnement extracellulaire et de le dégrader.Les travaux récents de l'équipe d'Isabelle Maridonneau-Parini ont montré que les podosomes sont capables d'exercer une force protrusive sur la matrice extracellulaire. Selon l'hypothèse des chercheurs, les forces de protrusion doivent être contrebalancées par des forces de traction pour que le podosome puisse déformer l'environnement localement. L'équipe, en collaboration avec des chercheurs de l'des Sciences Moléculaires d'Orsay, de l'Institut Langevin àet du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes de Toulouse, vient d'apporter lade l'existence d'une telle balance de forces.Les podosomes sont des structures sous-micrométriques composées de deux modules: un coeur protrusif composé de microfilaments d'actine et un anneau périphérique ayant la propriété d'adhérer à la matrice extracellulaire. Dans le but d'étudier la fonction mécanique de l''adhérence, l'expression de plusieurs de ses composants a été inhibée et l'effet sur la capacité protrusive des podosomes a été déterminée par microscopie à force atomique. Cette approche a mis en évidence que l'intégrité de l'anneau d'adhérence est cruciale pour qu'une force protrusive soit générée au coeur du podosome. L'anneau fonctionnerait donc comme un appui qui transmettrait à l'environnement la force produite au coeur protrusif du podosome. A l'aide d'une technique de nanoscopie tridimensionnelle appelée DONALD, les chercheurs ont révélé que la taline, un des constituants de l'anneau est étirée verticalement aud'un échafaudage moléculaire qui fait le lien entre les récepteurs d'adhérence et le cytosquelette et qui contient la vinculine et la paxilline. L'étirement de la taline s'accentue lorsque le podosome génère des forces protrusives importantes, ce qui prouve que l'anneau subit une tension mécanique.Ce résultat fondamental apporte un regard nouveau sur le fonctionnement de cette structure que les macrophages ont développé afin de migrer à travers des environnements denses.