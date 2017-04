Des producteurs primaires hétérotrophes dans la subsurface ?

(a) Cheminée hydrothermale ancienne de la baie de Prony échantillonnée par des plongeurs de l'IRD et (b) cheminée naissante caractérisée lors de cette étude et dont l' observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) entrelacement (L'entrelacement (en l'anglais Interlaced), ou balayage entrelacé, est une technique destinée à réduire l'impression de scintillement sur un écran à faible fréquence de balayage (50–60 Hz).)



Filaments microbiens appartenant au phylum des Firmicutes, minéralisés par de la brucite, dans le conduit interne d'une cheminée juvénile du site hydrothermal de la baie de Prony, mis en évidence par (a) MEB et (b) MCBL. Un marquage fluorescent vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

À l'aide d'une approche pluridisciplinaire couplant micro-imagerie et écologie microbienne, et au sein d'un consortium international, des chercheuses de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP / CNRS / Université Paris Diderot / Université La Réunion) ont mis en évidence l'importance du rôle d'uneappartenant au phylum des Firmicutes durant les stades précoces d'édification et de consolidation des cheminées carbonatées du site hydrothermal de la baie de Prony (Nouvelle Calédonie). Cette bactérie est amenée enpar les fluides hydrothermaux et fait partie des premiers colonisateurs de cet, reflétant la structure d'écosystèmes de subsurface soutenus en profondeur par la réaction de serpentinisation. Cette étude propose pour cette bactérie unorgano-hétérotrophe basé sur l'utilisation des molécules organiques produites par voie chimique par la serpentinisation. Les écosystèmes de subsurface ende serpentinisation étant considérés comme des analogues pertinents des écosystèmes primitifs de notre, ces résultats amènent à repenser la structure et le fonctionnement des écosystèmes primitifs de notre planète et à questionner sur la place de l'hétérotrophie dans ces contextes.Les preuves de plus en plus nombreuses de l'existence d'uneintraterrestre abondante et active dans la subsurface amènent à considérer lacomme le plus grand habitat potentiel sur. Dans ces environnements que n'atteint pas ladu, les écosystèmes tirent profit des forts gradients redox existant au contact entre des fluides oxydants circulant dans la croûte fracturée, riches en accepteurs d'électrons (O2, SO42-, NO3-...) et un environnement réduit potentiellement riche en donneurs d'électrons (H2, CH4, NH3/NH4+, Fe2+...). C'est typiquement le cas des roches mafiques et ultramafiques qui se serpentinisent. Lors de ce processus, l'de minéraux silicatés riches en Fe2+ s'accompagne d'une forte production d'moléculaire relargué dans les fluides hydrothermaux. Cede H2 peut par la suite réduire les espèces inorganiques du, comme le CO2 dissous, pour former des molécules organiques plus ou moins complexes (e.g. CH4), fournissant ainsi une source d'et de carbone aux écosystèmes microbiens chimiolithotrophes nichés aude ces roches et dont les métabolismes seraient alors totalement indépendants de la. Ces écosystèmes appelés SLIME pour "Subsurface Lithoautotrophic Microbial Ecosystems" sont ainsi considérés comme de bons analogues des écosystèmes primitifs, apparus sur Terre bien avant le développement de la photosynthèse. Cependant, leur étude est limitée par la difficulté d'accès à des échantillons représentatifs.Dans ce contexte, les systèmes hydrothermaux sont particulièrement intéressants car ils sont considérés comme des fenêtres ouvertes sur laprofonde. En particulier, le site hydrothermal actif de la baie de Prony (Nouvelle Calédonie), qui se développe sur un substratum de roches ultramafiques serpentinisées, est le seul analogue actuel connu du site de Lost City, dont la découverte le long de la dorsale médio-Atlantique a changé notre vision de comment et où la vie aurait pu apparaitre sur Terre il y a plus de 3,8 milliards d'années. À Lost City, dans ce système hydrothermal d'un genre nouveau, des archées méthanogènes appartenant au phylum des Methanosarcinales, semblent en effet jouer le rôle de producteur primaire, se nourrissant d'H2 et de CO2 pour produire du. Comme à Lost City, des fluides hydrothermaux hyperalcalins (pH ~10-11), riches en H2 et CH4, sont émis au niveau des cheminées carbonatées duhydrothermal de Prony qui présente en outre des températures modérées (~ 40°C) compatibles avec la vie.Au sein d'un consortium international, des chercheuses de l'IPGP se sont intéressés aux premiers stades de formation des cheminées carbonatées du système hydrothermal de la baie de Prony, pour tenter d'accéder à ces fameux SLIMEs avant qu'ils ne se mêlent aux communautés de l'ou du plancher océanique. Ces stades juvéniles sont dominés par l'émission active de fluides hydrothermaux sur le plancher océanique, dont les caractéristiques géochimiques mais également microbiologiques sont directement influencées et reflètent les processus de serpentinisation se déroulant en profondeur dans lasous-jacente. Les chercheuses se sont attachées à décrire, à l'échelle micrométrique, la minéralogie ainsi que les populations microbiennes se développant au sein des conduits internes de ces cheminées naissantes, en combinantpar(MEB),des rayons X,confocale à balayage(MCBL), hybridations in situ fluorescentes (FISH) et analyses phylogénétiques.Elles ont ainsi pu montrer le rôlejoué par une bactérie incultivée, appartenant aux Firmicutes, au cours des premiers stades d'édification et de consolidation de ces cheminées hydrothermales au travers de processus d'organominéralisation. Elles ont mis en évidence que les gaines de ces bactéries filamenteuses servaient de points de nucléation pour lad'hydroxydes de magnésium et notamment de brucite, constituant majeur de ces cheminées. La localisation de ces bactéries au coeur des conduits actifs et leur rôle au cours des premiers stades de l'édification de ces cheminées a permis de leur attribuer une origine profonde. Ces Firmicutes sont ainsi supposées être amenées au niveau du plancher océanique par les fluides hydrothermaux et elles pourraient donc être led'un SLIME se développant en subsurface à la faveur de la réaction de serpentinisation.Ces bactéries, ainsi que des représentants des phyla Acetothermia et Omnitrophica, semblent être dès lors les premiers micro-organismes colonisant ces environnements, bien avant les archées Methanosarcinales observées uniquement dans les cheminées hydrothermales plus anciennes. En se basant sur la phylogénie de ces bactéries ainsi que sur la faible teneur en CO2 de ces fluides hydrothermaux, les chercheuses font l'hypothèse que ces bactéries ont un métabolisme organo-heterotrophe basé sur l'utilisation de composés organiques produits par pure voie chimique lors de la réaction de serpentinisation. La versatilité de leur métabolisme, c'est-à-dire leur capacité à utiliser une grande diversité de molécules organiques, leur confèrerait un avantage écologique sur des organismes autotrophes tels que les Methanosarcinales et leur permettrait de pallier la très faible teneur en carbone inorganique dissous qui caractérise ces environnements.En mettant ainsi en lumière l'importance de l'hétérotrophie, jusqu'alors sous-estimée au profit de l'autotrophie, dans la structure des écosystèmes de subsurface en contexte de serpentinisation, ces résultats amènent à repenser celle des écosystèmes primitifs en considérant l'hétérotrophie comme unemétabolique de premier ordre.Ce travail a été financé par le Deep carbon observatory (A.P. Sloan foundation), l'Agence nationale pour la(projet deepOASES) et la région Île-de-France (projet SESAME pour le soutien financier à la plateforme analytique de haute résolution PARI).