L'instrument scientifique PILOT en fin d'intégration dans le hall de la NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est...) thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et...) Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par...)

© Sébastien Chastanet - OMP / IRAP / UT3 / CNES / CNRS

© Sébastien Chastanet - OMP / IRAP / UT3 / CNES / CNRS

L'expérience d'astrophysique Pilot sera lancée dans quelques jours sous un ballon stratosphérique depuis Alice Springs, au centre de l'Australie. Le but est d'observer la polarisation de l'émission des grains de poussières présents dans lede notreet des galaxies proches. Avec unede près d'une, Pilot utilise les plus gros ballons lancés par le CNES. Elle a étépar l'deenet(CNRS/CNES/Université Paul Sabatier) et l'Institut d'astrophysique spatiale (CNRS/Université Paris-Sud) et l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'(CEA-Irfu). Pilot a déjà volé une première fois en septembre 2015 depuis le Canada: il s'donc de sonsous lede l', plus riche en sources d'intérêt pour Pilot.L'émission des grains de poussières présents dans le milieu interstellaire de notreet des galaxies proches est faiblement polarisée car les grains de poussière sont allongés et alignés avec lequi baigne le milieu interstellaire. Les mesures de Pilot renseigneront les scientifiques sur la nature des grains de poussière et les processus qui les alignent ainsi. Elles permettront également de cartographier ladumagnétique, quiun rôle fondamental dans la contraction duprésent dans le milieu interstellaire conduisant à la formation de nouvelles étoiles.Cette émission étant par ailleurs une nuisance pour les expériences qui mesurent précisément ladu, les mesures de Pilot permettront également une meilleure connaissance de cette émission, et ainsi de mieux interpréter les résultats obtenus par ces expériences.L'expérience Pilot observera cette émission dans l'infra-rouge lointain. Elle est équipée de 2048 détecteurs individuels, refroidis à unede 300 millikelvins, soit proche duabsolu. La polarisation est mesurée grâce à une lame rotative et à un polariseur séparant deux polarisations orthogonales sur les deux plans focaux de l'expérience. A l'exception duprimaire du, l'de l'est maintenu à une température cryogénique (2°Kelvin ou -271°C) à l'intérieur d'un cryostat refroidi à l', de façon à limiter l'émission propre de l'instrument.L'expérience a été imaginée et réalisée par les scientifiques et ingénieurs du CNRS à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/CNES/Université Paul Sabatier) et à l'IAS (CNRS/Université Paris-Sud) avec des contributions importantes de laballon du CNES (Toulouse), de l'ESA, du CEA (Saclay), qui a développé le plan focal et son électronique de lecture, et des universités de La Sapienza à Rome (Italie) et de Cardiff (Royaume-Uni). L'ensemble duest soutenu par les laboratoires du CNRS et par le financement du CNES.Pilot sera lancé dans quelquespar le CNES dans le cadre d'unecomportant trois vols de nacelles différentes depuis Alice Springs, au centre de l'. La masse de Pilot approche la tonne et devra atteindre unede presque 40 km, ce qui nécessite d'utiliser un ballon stratosphérique ouvert d'environ 100 m de(le plus gros ballon ouvert lancé par le CNES), et une chaine de vol aussi haute que laLe vol aura lieu durant l'une des deux inversions annuelles des vents stratosphériques, condition nécessaire pour espérer réaliser despendant plus de 30au. Si Pilot a déjà été lancé une première fois depuis le Canada en septembre 2015, ce vol depuis l'hémisphèrepermettra d'observer cette fois des sources astrophysiques exceptionnelles comme les nuages de Magellan, galaxiesde la nôtre, ou les régions internes de la Voie lactée, inaccessibles depuis l'hémisphère