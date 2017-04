Observer des ondes lumineuses scélérates sur des temps ultra-courts

Le Microscope Temporel transforme les fluctuations temporelles de la lumière en fluctuations spatiales qui sont ensuite observée à l'aide une camera. @ PhLAM

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

Comparables à des vagues géantes (appelées "vagues scélérates") qui apparaissent parfois en, les "ondes scélérates optiques" sont des phénomènes extrêmes pouvant se développer lors de la propagation de ladans les fibres optiques. Ces manifestations bien connues théoriquement sont décrites par la mêmenon linéaire à une, permettant des analogies fortes entre le domaine de l'hydrodynamique et celui de l'non-linéaire. Les expériences optiques présentent l'avantage de pouvoir être effectuées en laboratoire et d'être répétées aussi souvent que nécessaire. Ainsi est-il possible de développer des vérifications expérimentales poussées de ces processus en faisant varier les conditions initiales. Pour cela, il est nécessaire d'accéder à une mesure deultra-bref, car de tels phénomènes lumineux se déroulent sur des temps inférieurs à la picoseconde.C'est en développant un dispositif original de mesure à des temps ultra-brefs que l'équipe du Laboratoiredes lasers,et molécules (PhLAM, CNRS/Univ. Lille 1) a pu mettre en évidence la formation d'impulsions lumineuses géantes à partir de la propagation de lumière aléatoire dans unede 0,5 km. La similitude des caractéristiques de ces impulsions lumineuses avec le soliton de Peregrine, un prototype classique d'scélérate, a également été montrée. Ce travail est publié dans la revue Nature Communications.Le dispositif, appelé "microscope temporel", présente des performances remarquables, à savoir une résolution de 250 femtosecondes ainsi qu'une très fortede 40 dB. Son principe repose sur unenon-linéaire entre la lumière au caractère aléatoire et une impulsionultra-courte dont le support temporel a été étiré jusqu'à 25 ps. Cette interaction s'effectue aud'unnon-linéaire. Le spectre de l'impulsion lumineuse résultant de l'interaction est enregistré par unà grande dynamique. Cette technique permet de transformer toute variation temporelle de la lumière à caractériser en une variation d'intensité spectrale de l'impulsion lumineuse résultante, créant ainsi uneentre le temps et l'espace. L'analysedes profils lumineux a permis l'fréquente de structures sub-picosecondes dont l'intensité instantanée dépassait largement laoptiqueL'observation résolue en temps de ces ondes scélérates ouvre la voie à de nouvelles études fondamentales sur laoptique et sur la propagation non linéaire d'ondes lumineuses partiellement cohérentes.NB: Au même moment, des chercheurs de l'FEMTO-ST (CNRS/UTBM/UFC/ENSMM) à Besançon ont ont publié récemment une étude de l'instabilité modulationnelle en utilisant une technique comparable (lentille temporelle).Pierre Suret, Rebecca El Koussaifi, Alexey Tikan, Clément Evain, Stéphane Randoux, Christophe Szwaj et Serge BielawskiNature Communications (2016), doi:10.1038/ncomms13136Pierre Suret, Professeur à l'Lille 1 et chercheur au PhLAM Physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM, CNRS/Univ. Lille 1)