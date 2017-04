Un neurone artificiel ultra-efficace en énergie

figure de gauche, photographie du circuit fabriqué. Figure de droite réponse du circuit (vert) à une excitation synaptique (jaune). Cette réponse est très similaire à celle d'un neurone biologique.

© A.Cappy/Ircica-IEMN



Chef d'œuvre de l'évolution, le cerveau humain est une source d'inspiration pour les scientifiques. Des chercheurs de l'IEMN et de l'Ircica ont ainsi mis auunartificiel ultra-efficace enet qui reproduit très précisément les signaux électriques générés dans le. Ces travaux sont publiés dans la revue Frontiers in Neuroscience.Dans notre cerveau, les neurones sont connectés entre eux et génèrent une réponse binaire aux informations qu'ils reçoivent des autres cellules nerveuses: soit ils émettent unélectrique, appelé aussi potentiel d'action, soit ils restent silencieux. Ce système est à la base de tous nos processus cognitifs et. Des chercheurs de l'd'électronique, de microélectronique et de(IEMN, CNRS/Université Lille I/ISEN Lille/Université Valenciennes Hainaut-Cambresis/École centrale de Lille) et de l'Institut desur les composants logiciels et matériels pour l'information et laavancée (Ircica, CNRS/Université Lille 1) ont reproduit ces propriétés à l'aide de dispositifs électroniques nanométriques.Mesurant quelques microns carrés, ces neurones artificiels sont disposés en grandsur unen. Ils ne consomment que quelques dizaines de femtojoules (10-15 J) lors de la génération d'un potentiel d'action. Une performance énergétique environ 1000 fois supérieure à celle d'un neurone biologique, et qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur celle de tous les autres neurones artificiels existants. Ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives, comme la création de réseaux ultra-faible énergie pour l'. Ils pourraient également servir à développer les interactions entre neurones artificiels et neurones vivants, par exemple pour traiter des maladies comme celle de Parkinson ou réparer des altérations de la. Cette étude remet au passage en cause l'idée que les neurones naturels sont parfaitement optimisés sur le plan énergétique.A 4-fJ/Spike Artificial Neuron in 65 nm CMOS TechnologyIlias Sourikopoulos, Sara Hedayat, Christophe Loyez, François Danneville, Virginie Hoel, Eric Mercier and Alain CappyFront. Neurosci., 15 March 2017Alain Cappy - IEMN et Ircica