Retournements supramoléculaires dans les phases nématiques chirales

(a) Aperçu d'une phase cholestérique composée de bâtonnets hélicoïdaux. La dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de...) vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...) cylindre (Un cylindre est une surface dans l'espace définie par une droite (d), appelée génératrice, passant par un point variable décrivant une courbe plane...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) Dynamique Moléculaire (Une simulation de dynamique moléculaire consiste à calculer l'évolution d'un système de particules au cours du temps. Ces simulations servent de modèles...) point (Graphie) torsion (La torsion est la déformation subie par un corps soumis à l'action de deux couples opposés agissant dans des plans parallèles.)

Référence publication:

Contact cherceheur:

Des théories récentes sur l'des colloïdes hélicoïdaux ont clarifié les origines de leursupramoléculaire. Elles ontune contribution importante à la compréhension de la propagation de la chiralité microscopique à des échelles macroscopiques — un problème longtemps irritant de lades. L'de simulations numériques intensives, utilisant des nano-bâtonnets hélicoïdaux, nous a permis d'étudier la relation explicite entre l'hélicité microscopique et l'hélicité supramoleculaire (cf. la figure). Les simulations nous permettent d'aller au-delà de nombreuses approximations incontournables de la plupart des théories et de tester leurs prédictions vis-à-vis du rôle des corrélations multi-hélices, des fluctuations thermiques et de l'équilibre subtil du couple qui détermine la symétrie de la structure nématique enCet équilibre, dont dépend la symétrie du système, est riche et séduisant. Les simulations révèlent que le pas cholestérique (c'est-à-dire lasur laquelle le directeur nématique fait un tour complet), ainsi que la symétrie gauche/droite, peuvent être précisément ajustés par la concentration en particules. L'peut-être la plus remarquable est qu'une structure nématique hélicoïdale composée de nano-hélices est caractérisée par un point de compensation où la torsion supramoléculaire (mais pas la chiralité moléculaire) disparaît et la symétrie change soudainement. L'explication microscopique de ce phénomène réside dans le double minimum du potentiel effectif entre une paire de bâtonnets hélicoïdaux (cf. la figure). Comme les deux minima correspondent à des signes opposés de l'angle de torsion, lede la torsion supramoléculaire dépend fortement dud'alignement nématique le long du directeur nématique qui, à son tour, est gouverné par la concentration en particules.Ces prédictions numériques devraient pouvoir s'appliquer à un large éventail de suspensions de nanoparticules hélicoïdales, telles que les nanocristaux de cellulose, les fibrilles amyloïdes et les bâtonnets viraux filamenteux. L'utilisation de ces nanoparticules pour fabriquer des matériaux fonctionnels bio-inspirés (par exemple des films de silice, des mésopores, des charbons, des résines et hydrogels) est actuellement étudiée de manière approfondie.S. Ruzicka and H. H. WensinkSoft Matter 12, 5205 (2016), doi:10.1039/C6SM00727ARik Wensink