Organes de remplacement: la voie sucrée

Par un curieux retour des choses, le sucre pourrait être l'un des ingrédients clés d'une nouvelle méthode servant à fabriquer unbioartificiel destiné aux personnes atteintes de. En effet, des chercheurs de l'Laval et de l'Université McGill ont développé une nouvelle approche pour fabriquer unvasculaire destiné à irriguer des organes de remplacement pour le. Cette méthode, dont les détails sont présentés dans la revue, fait appel à une solution sucrée émise par une tête d'une3D modifiée."L'un des principaux obstacles au développement d'organes de remplacement pour le corps humain est que les cellules vivantes utilisées dans ces procédés doivent être continuellement alimentées enet en nutriments pour survivre, souligne le responsable de l'étude, André Bégin-Drolet, du Département de géniede l'Université Laval. Pour répondre à cette exigence, nous avons développé une nouvelle façon de produire un réseau vasculaire destiné à ces tissus."Cette méthode repose sur une imprimante 3D commerciale qui a été modifiée en profondeur par les chercheurs. "L'impression est faite à l'aide d'unde sucrose, deet d'chauffé à 176 degrés Celsius, explique le professeur Bégin-Drolet. Ceest ensuite placé dans unepréchauffée dont le piston est contrôlé par un. Une fois émise, la solution se solidifie rapidement et devient ce qu'on appelle dudeou du sucre vitrifié."Grâce à unqu'ils ont développé, les chercheurs peuvent moduler lede la solution sucrée et lede la tête d'impression afin de produire des filaments de sucre vitrifié ayant la forme et la taille souhaitées. "L'étape suivante consiste à verser le mélange contenant les cellules vivantes sur la structure 3D de sucre vitrifié. Une fois lesolidifié, on élimine les filaments de sucre par dissolution dans l'eau", précise André Bégin-Drolet.Pour prouver lade leur approche, les chercheurs ont d'abord montré que leur imprimante pouvait fabriquer avec précision de menus objets. Ils ont notamment réalisé ce qui est maintenant considéré comme un test classique en, soit la production d'unde Stanford. De plus, ils ont créé surun modèle de réseau vasculaire, ils l'ont fabriqué et ils l'ont couvert d'un gel de. Une fois le sucre vitrifié dissous, les chercheurs ont injecté undans les canaux ainsi créés révélant les détails de ce réseau 3D."La prochaine étape consiste à tester notre approche avec des cellules du pancréas, signale le professeur Bégin-Drolet. Si les résultats sont concluants, ces tissus vascularisés seront transplantés dans desutilisées pour l'étude dude type 1. Il reste donc beaucoup de travail à faire avant d'envisager l'application de cette approche chez l'humain", insiste leL'étude parue dansest signée par André Bégin-Drolet, Marc-André Dussault, Jeanne Larose-Dutil et Jean Ruel, du Département de génie mécanique de l'Université Laval, et par Stephanie A. Fernandez, Richard L. Leask et Corinne A. Hoesli, de l'Université McGill.